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sinop valiliğinde değerlendirme: seyit bilal imam hatip ortaokulu'na z-kütüphane hazırlığı

Sinop'ta Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu'nda planlanan Z-Kütüphane projesi, valilikte değerlendirildi; yetkililer teknik detaylar ve destekleri konuştu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

sinop valiliğinde değerlendirme: seyit bilal imam hatip ortaokulu'na z-kütüphane hazırlığı

toplantı ve katılımcılar:

Sinop Valiliği'nde gerçekleştirilen kabul toplantısında, eğitim yatırımları çerçevesinde Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan Z-Kütüphane projesi ele alındı. Toplantıda İl Millî Eğitim Müdürü Osman Cebeci, okul müdürü Nadir Aysa, Okul Aile Birliği Başkanı Murat Koca ve Başkan Yardımcısı Fatih Özcan yer aldı.

z-kütüphanenin teknik ayrıntıları:

Sinop İl Özel İdaresi tarafından yürütülmesi planlanan projeye ilişkin teknik detaylar ve donanım ihtiyaçları, İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl tarafından heyete aktarıldı. Sunumda projenin aşamaları ve ilerleme süreci hakkında bilgi verildi; okul yönetimi ile idare arasında uygulama ve destek mekanizmaları görüşüldü.

yol haritası ve beklentiler:

Okul Aile Birliği Başkanı Murat Koca ve yönetim kurulu üyeleri, projeye sağlanan katkı ve destekler için teşekkürlerini iletti. Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise eğitim yatırımlarının öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasına katkı sağlayacağını vurgulayarak, kentteki eğitim projelerine desteğin süreceğini belirtti. Toplantıda, projenin uygulama sürecinin takip edilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması kararlaştırıldı.

SİNOP VALİSİ MUSTAFA ÖZARSLAN, KENTTEKİ EĞİTİM YATIRIMLARI VE OKUL PROJELERİ KAPSAMINDA SEYİT...

SİNOP VALİSİ MUSTAFA ÖZARSLAN, KENTTEKİ EĞİTİM YATIRIMLARI VE OKUL PROJELERİ KAPSAMINDA SEYİT BİLAL İMAM HATİP ORTAOKULU HEYETİNİ MAKAMINDA AĞIRLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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