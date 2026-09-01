Ağrı’da yetişen badmintoncular ulusal arenada üçüncü oldu

il müdürünün kabulü:

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Mersin’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Türkiye Birinciliği müsabakalarında elde ettikleri dereceyle kentine gurur yaşatan Ağrı Badminton Takımını makamında kabul etti. Sporcular ve antrenörler, getirilen üçüncülük kupasıyla birlikte İl Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirdi.

turnuva ve elde edilen başarı:

Türkiye’nin dört bir yanından güçlü ekiplerin mücadele ettiği finallerde Ağrı’yı temsil eden takım, zorlu eşleşmelerin ardından Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. Başarı, kent sporunun altyapı çalışmalarının ve antrenörlerin çabalarının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

tebrik, ödüllendirme ve gelecek hedefi:

İl Müdürü Ahmet Çelebi, sporcuları ve teknik heyeti tek tek tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Çelebi, "Gençlerimizin bu başarısı, planlı çalışmanın ve azmin bir sonucudur" ifadeleriyle gurur duyduklarını belirtti ve emeği geçen antrenörler ile ailelere teşekkür etti. Ziyarette vurgulanan ortak hedef ise gelecek yıl için Türkiye şampiyonluğu oldu; takımın önümüzdeki dönemde daha büyük başarılara hazırlandığı ifade edildi.

İL MÜDÜRÜ AHMET ÇELEBİ’DEN TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ BADMİNTON TAKIMINA TEBRİK