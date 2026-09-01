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Eğitim-Bir-Sen Adana'da demokratik seçim maratonu başlıyor

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 1 Eylül–30 Kasım 2026 tarihlerinde delege, ilçe ve şube başkanlığı seçimlerini kapsayan 8. Olağan Genel Kurul sürecini başlattı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Serkan Varol

Eğitim-Bir-Sen Adana'da demokratik seçim maratonu başlıyor

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi 8. Olağan Genel Kurul sürecini resmen başlattı

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, sendikal demokrasinin işletileceği 8. Olağan Genel Kurul sürecini başlattığını duyurdu. Süreç, 1 Eylül ile 30 Kasım 2026 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlandı ve delege seçimlerinden şube başkanlığına kadar teşkilatın tüm kurullarını kapsayacak.

seçim takvimi ve kapsamı:

Resmi açıklamaya göre, süreç delege seçimleri, şube genel kurulu ile ilçe ve iş yeri temsilciliği seçimlerini içeriyor. Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, bu dönemi 'demokrasi şöleni' olarak tanımlayarak katılım ve şeffaflığa vurgu yaptı. Üyeler, kendi temsilcilerini belirlemek ve sendikanın gelecek dönem yol haritasına katkı sunmak üzere sandık başına gidecek.

başkanın çağrısı ve süreçle ilgili bilgiler:

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, tüm üyeleri sürece katılmaya davet ederek şu değerlendirmeyi paylaştı:

'Teşkilatımızın en önemli demokrasi şölenlerinden biri olan 8. Olağan Genel Kurul seçim sürecinin tüm üyelerimize, sendikamıza ve Adana eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim-Bir-Sen, üyelerinin iradesiyle büyüyen, güçlenen ve emeğin hakkını arayan büyük bir ailedir. Bu süreç, sadece kurullarımızı belirleme değil, aynı zamanda sendikal mücadelemizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı ortak akılla ortaya koyma sürecidir. Her bir Eğitim-Bir-Sen Adana üyesini, bu büyük ailedeki söz hakkını kullanmaya, bu heyecana ortak olmaya ve sendikamıza güç verecek demokrasi yarışına katılmaya davet ediyorum.'

Süreçle ilgili ayrıntılı seçim ilanı ve yönergeler, sendikanın resmi internet adresinde yayımlanacak. Üyeler, güncel duyurulara ve seçime ilişkin belgeler ile takvime www.adana1.ebs.org.tr üzerinden ulaşabilecek.

Sendika yönetimi, şeffaflık ve eşit katılım ilkeleri doğrultusunda sürecin yürütüleceğini belirtti ve tüm üyeleri sorumluluk almaya çağırdı. Bu dönem, teşkilat içinde ortak aklın güçlendirilmesi ve yerel eğitim camiasının beklentilerinin temsil edilmesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

EĞİTİM-BİR-SEN ADANA ŞUBE BAŞKANI MUSTAFA SARIGEÇİLİ, EĞİTİM-BİR-SEN, ÜYELERİNİN İRADESİYLE...

EĞİTİM-BİR-SEN ADANA ŞUBE BAŞKANI MUSTAFA SARIGEÇİLİ, EĞİTİM-BİR-SEN, ÜYELERİNİN İRADESİYLE BÜYÜYEN, GÜÇLENEN VE EMEĞİN HAKKINI ARAYAN BÜYÜK BİR AİLEDİR. BU SÜREÇ, SADECE KURULLARIMIZI BELİRLEME DEĞİL, AYNI ZAMANDA SENDİKAL MÜCADELEMİZİ DAHA DA İLERİYE TAŞIMA KARARLILIĞIMIZI ORTAK AKILLA ORTAYA KOYMA SÜRECİDİR DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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