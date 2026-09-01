Feribot faciasında kardeşini kaybeden kadın kaptan ve firmayı ihmalle suçladı

Olayın özeti:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde yaşanan kazada, 8 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi kayboldu. Kazadan yaralı kurtulanlar arasında yer alan Seyhan Kahveci (65), ikamet ettiği dönüş yolculuğunda yanında bulunan kardeşi Reyhan Verim (55) ile kuzenleri Oya Oruç ve Ayda Arkalı ile birlikte olduğunu anlattı. Kahveci, kazada kardeşi Reyhan Verim’i kaybettiğini ve olay anındaki ihmalleri İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

Kaza anına dair tanıklık:

Seyhan Kahveci, üç günlük tatilin ardından Mersin Taşucu Limanı’na giden feribota bindiklerini, hareket ettikten kısa süre sonra geminin şiddetli şekilde kalktığını ve panik başladığını söyledi. Kahveci, gemideki yolcuların çığlık attığını, bardakların ve eşyaların devrildiğini, mürettebatın ve kaptanın davranışının ise kendilerini tedirgin ettiğini aktardı.

Kahveci, ikinci kaptanın kendisine gelip 'bir şey olmaz, merak etme' dediğini, dalga sesleriyle ilgili açıklama yaptığını ancak kendisinin ve diğer yolcuların korkusunun azalmadığını belirtti. Görevlilerin zaman içinde yönlendirme yapmadığını, can yeleklerinin gösterilmediğini ve gemide yaşanan panikte çalışanların dağınık davranışıyla karşılaştıklarını söyledi.

Hayatta kalma çabaları ve kayıp anı:

Kahveci olay anını, kapıların kapatılması, basınçla camların patlaması ve suyun içeri dolmasıyla anlattı. Suya düşen yolcuların can yeleklerini güçlükle temin edip giydiklerini, yüzme bilmediğini belirterek mürettebattan yardım gelmediğini ifade etti: 'Hiçbir mürettebattan kimse yok. Bizi ölüme terk ettiler.'

Kardeşi Reyhan Verim'in su tarafından sürüklendiğini ve kendisine 'Seyhan kurtar beni' diye bağırdığını söyleyen Kahveci, elinden geleni yapmasına rağmen onu kurtaramadığını anlattı. Reyhan’ın simidinin çıktıktan kısa süre sonra kaybolduğunu, kendisinin ise bir gemi parçasına tutunarak hayatta kaldığını belirtti. Kahveci ayrıca, gemideki bazı botların patladığını ve mürettebatın bir bölümünün suya atlamadan önce gemiyi terk ettiğini iddia etti.

Kazada yaşamını yitiren Reyhan Verim’in Almanya’da yaşayan 27 yaşındaki oğlu Ahmet Verim ile yıllardır görüşmediği bilgisi aktarıldı.

Sorumluluk iddiaları ve devlet müdahalesi:

Kahveci, sorumluluğun firma sahibi ve kaptanda olduğunu vurguladı: 'Kaptan bizi ölüme terk etti resmen. Bütün oradakilerin sorumlusu firma ve kaptan.' Olay sonrası devlet yetkililerinin müdahalesinden memnun olduğunu; otel, giysi ve ulaşım düzenlemelerinde destek görüldüğünü söyledi. Kahveci, konsolosluk ve devletin sağladığı yardımı övdü ancak firmanın ve personelin ilgisizliği nedeniyle şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Yaşadığı kaybın derin üzüntüsünü gözyaşlarıyla ifade eden Kahveci, 'Reyhan benim her şeyimdi' diyerek yakınını kaybetmenin verdiği boşluğu anlattı ve vicdani bedel ile hukuki sorumlulukların yerine getirilmesini istedi.

Olayla ilgili arama-kurtarma ve adli süreçlere dair resmi açıklamalar henüz içeriğe eklenmedi; kazanın soruşturulması ve sorumluların tespiti bekleniyor.

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