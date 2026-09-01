Su zannetti, tuz ruhu içen 14 yaşındaki çocuk endoskopiyle kurtuldu

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki çocuğun yanlışlıkla tuz ruhu içmesi sonucu hastaneye kaldırılması

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Oğuzhan Çelik, çalıştığı kuaförde buzdolabına konulan ve kendi kabında olmayan bir sıvıyı su sanıp içti. Bir süre sonra boğazından aşağı yakanı hisseden Çelik, rahatsızlanarak 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla yardım istendi ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı.

Olayın seyri:

Çelik, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki HG Hospital'a sevk edildi. Hastanede yapılan endoskopik incelemede, içilen kimyasal maddenin midesi ve yemek borusunda ciddi hasara yol açtığı belirlendi. Endoskopide midede yaygın kanama odakları, derin ülserler ve derin doku hasarı ile yemek borusunda kimyasal yanıklar tespit edildi. Uygulanan tedaviler kapsamında ağızdan beslenme kesildi, hastaya bir süre damardan besleme sağlandı ve gerektiği şekilde ilaç tedavileri uygulandı; daha sonra yavaşça ağızdan beslenmeye başlandı. Tedavi sürecinin ardından genç hasta sağlığına kavuştu.

Uzman uyarıları:

HG Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Hamza Karabiber, bu tür vakaların çocuk sağlığı açısından önemli bir halk sağlığı problemi olduğuna dikkat çekti. Karabiber, bu tür yanıcı ve yakıcı temizlik maddelerinin orijinal kaplarında saklanması ve mümkünse çocuk kilidi bulunan kapaklı ambalajlarda muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Kendi orijinal kabı dışında saklanan ürünlerin, özellikle su şişelerine konulması halinde çocuklar tarafından kolaylıkla su zannedilip içilebildiğini belirtti. Ayrıca son bir ay içinde benzer üç vaka görüldüğünü ve dördüncü bir vakayı daha kabul ettiklerini ifade etti.

Oğuzhan Çelik durumunu anlatarak, 'Su sanmıştım, kendi orijinal kabında değildi. Ben bunu karton bir bardağa doldurdum ve delik açıldı damlamaya başladı, ben de bardak daha öncesinden çatlak sandım ve içtim' dedi ve sağlık ekibine teşekkür etti. Hastanın şu anki durumu iyi olarak bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA SU ŞİŞESİNE KONULAN TUZ RUHUNU YANLIŞLIKLA İÇEN 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK, YEMEK BORUSU VE MİDESİNDE OLUŞAN CİDDİ YANIKLAR NEDENİYLE KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN ENDOSKOPİ SONUCU SAĞLIĞINA KAVUŞTU