Kastamonu Üniversitesi hayvan hastanesi vakalara ve eğitime eş zamanlı hizmet sundu

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, 2025 yılında ve 2026'nın ilk altı ayında yüzlerce hayvana medikal ve cerrahi müdahale sağlayarak kent ve bölge hayvan sağlığına katkıda bulundu. Hem klinik tedavi hem de öğrencilerin uygulamalı eğitimi bu dönemde ön plana çıktı.

2025 verileri:

Hastane kayıtlarına göre 2025 yılında farklı türlerden toplam 1.036 hayvanın muayene ve tedavisi gerçekleştirildi. Bu hastalardan 280'ine çeşitli operasyonlar uygulandı. Birim bazında kabul sayıları ise şöyleydi: Cerrahi Anabilim Dalı 420, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 117, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 1 ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı 498.

Türlere göre dağılımda en fazla başvuru 564 kedi, 241 köpek ve 148 sığır için oldu. Ayrıca 40 koyun, 24 kanatlı, 1 keçi ve 18 farklı türde hayvan daha tedavi edildi.

2026'nın ilk altı ayı:

1 Ocak-1 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki dönemde hastane 595 hastaya hizmet verdi. Bu hastaların 246'sı Cerrahi, 68'i Doğum ve Jinekoloji, 281'i İç Hastalıkları Anabilim Dalında takip edildi. Bu dönemde yaklaşık 190 hayvana farklı operasyonlar uygulandı.

Hastanede sunulan hizmetler, yalnızca hasta kabul ve tedaviyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda Veteriner Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini uygulama alanında geliştirmelerine imkan sağlıyor. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Hayvan Hastanesinin hem hayvan sağlığına yönelik hizmetleri hem de öğrencilerin mesleki eğitimine katkı sunduğunu vurguladı.

Rektör Topal, akademik ve idari personelin özverili çalışmalarıyla hastanenin kent ve bölgeye hizmet vermeyi sürdürdüğünü belirterek, ihtiyaç duyulan hayvan sağlığı hizmetlerinin üniversite bünyesinde sunulmaya devam edeceğini ifade etti.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HAYVAN HASTANESİ’NDE 2025 YILINDA BİN 36, 2026’NIN İLK YARISINDA DA 595 HASTAYA HİZMET VERDİ.