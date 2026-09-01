Niğde adli yılına adalet ve güven vurgusuyla başladı

Niğde adliye binasında 2026-2027 adli yılı törenle başladı

Niğde Adliyesi'nde düzenlenen açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, Niğde İdare Mahkemesi Başkanı Nuri Alper Aydın, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Tuncer ile yargı mensupları ve adliye çalışanları katıldı.

valinin mesajı:

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 2026-2027 Adli Yılı'nın ülke, millet ve yargı camiası için hayırlı olmasını dileyerek, mahkeme salonlarında yer alan 'Adalet mülkün temelidir' sözünün devlet anlayışının merkezindeki önemli bir gerçeği ifade ettiğini vurguladı. Akmeşe, devletlerin yalnızca güç ve maddi imkanlarla değil, adalet anlayışıyla ayakta durabileceğini söyledi.

Vali Akmeşe, bağımsız ve tarafsız yargının hukuk devletinin en önemli güvencelerinden biri olduğuna dikkat çekti ve hakimlerin, cumhuriyet savcılarının, avukatların ile adalet teşkilatı çalışanlarının sistemin sağlıklı işlemesinde önemli görevler üstlendiğini ifade etti. Ayrıca ilin huzur ve güven ortamının korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suçla etkin mücadele konularında emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarla güçlü koordinasyon içinde hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.

yargı mensuplarının sorumluluğu ve vurgu:

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, yeni adli yılda yargı mensuplarının sorumluluğunun yalnızca hukuki değil, aynı zamanda vicdani ve toplumsal olduğunu belirtti. Tuncay, adaletin hiçbir etki altında kalmadan hukuk ve vicdan çerçevesinde tecelli etmesinin önemine işaret ederek, 'Yargı mensupları olarak bizlere düşen, hukukun üstünlüğünü kararlılıkla korumak, hak ve özgürlükleri güvence altına almak ve adalete duyulan güveni her zaman muhafaza etmektir' ifadelerini kullandı.

Tuncay, adliye kapısından içeri giren her vatandaşın karşısında yalnızca bir yargı makamını değil, hukuk devletini ve adaletin tecellisini görmesi gerektiğini vurguladı ve atılan her adımın, verilen her kararın adalete duyulan güven açısından ayrı bir anlam taşıdığını kaydetti.

İdare Mahkemesi Başkanı Nuri Alper Aydın, idari yargının devlet ile vatandaş arasında hukuki güvence sağlayan önemli bir kurum olduğunu, idari yargı kararlarının vatandaşların devlete olan güveninin korunmasında rol oynadığını söyledi.

Adalet Komisyonu Başkanı Murat Tuncer de yeni adli yılın hayırlı olması dileğinde bulunarak, adliyelerin vatandaşın sığınacağı en güvenli liman ve vicdanların huzur bulduğu en yüce mercii olduğunu belirtti. Tuncer, hukukun üstünlüğünü her şeyin üzerinde tutacaklarını, bağımsızlık ve tarafsızlıktan ödün vermeden adil yargılamayı merkeze alarak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

NİĞDE’DE 2026-2027 ADLİ YILI AÇILIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ