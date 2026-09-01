Dolar 48,2050 -0,13%
Euro 55,9994 -0,21%
Bist 14.267,86 -0,46%
Altın Gram 6.850,38 -1,37%
EUR/USD 1,1596 -0,23%
Brent Petrol 92,05 +1,72%
--°

Niğde adli yılına adalet ve güven vurgusuyla başladı

Niğde Adliyesi'nde düzenlenen açılışta yetkililer, 2026-2027 adli yılının adalet, bağımsız yargı ve toplumsal güven için hayırlı olmasını diledi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:02

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 14:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Niğde adli yılına adalet ve güven vurgusuyla başladı

Niğde adliye binasında 2026-2027 adli yılı törenle başladı

Niğde Adliyesi'nde düzenlenen açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, Niğde İdare Mahkemesi Başkanı Nuri Alper Aydın, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Tuncer ile yargı mensupları ve adliye çalışanları katıldı.

valinin mesajı:

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 2026-2027 Adli Yılı'nın ülke, millet ve yargı camiası için hayırlı olmasını dileyerek, mahkeme salonlarında yer alan 'Adalet mülkün temelidir' sözünün devlet anlayışının merkezindeki önemli bir gerçeği ifade ettiğini vurguladı. Akmeşe, devletlerin yalnızca güç ve maddi imkanlarla değil, adalet anlayışıyla ayakta durabileceğini söyledi.

Vali Akmeşe, bağımsız ve tarafsız yargının hukuk devletinin en önemli güvencelerinden biri olduğuna dikkat çekti ve hakimlerin, cumhuriyet savcılarının, avukatların ile adalet teşkilatı çalışanlarının sistemin sağlıklı işlemesinde önemli görevler üstlendiğini ifade etti. Ayrıca ilin huzur ve güven ortamının korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suçla etkin mücadele konularında emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarla güçlü koordinasyon içinde hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.

yargı mensuplarının sorumluluğu ve vurgu:

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, yeni adli yılda yargı mensuplarının sorumluluğunun yalnızca hukuki değil, aynı zamanda vicdani ve toplumsal olduğunu belirtti. Tuncay, adaletin hiçbir etki altında kalmadan hukuk ve vicdan çerçevesinde tecelli etmesinin önemine işaret ederek, 'Yargı mensupları olarak bizlere düşen, hukukun üstünlüğünü kararlılıkla korumak, hak ve özgürlükleri güvence altına almak ve adalete duyulan güveni her zaman muhafaza etmektir' ifadelerini kullandı.

Tuncay, adliye kapısından içeri giren her vatandaşın karşısında yalnızca bir yargı makamını değil, hukuk devletini ve adaletin tecellisini görmesi gerektiğini vurguladı ve atılan her adımın, verilen her kararın adalete duyulan güven açısından ayrı bir anlam taşıdığını kaydetti.

İdare Mahkemesi Başkanı Nuri Alper Aydın, idari yargının devlet ile vatandaş arasında hukuki güvence sağlayan önemli bir kurum olduğunu, idari yargı kararlarının vatandaşların devlete olan güveninin korunmasında rol oynadığını söyledi.

Adalet Komisyonu Başkanı Murat Tuncer de yeni adli yılın hayırlı olması dileğinde bulunarak, adliyelerin vatandaşın sığınacağı en güvenli liman ve vicdanların huzur bulduğu en yüce mercii olduğunu belirtti. Tuncer, hukukun üstünlüğünü her şeyin üzerinde tutacaklarını, bağımsızlık ve tarafsızlıktan ödün vermeden adil yargılamayı merkeze alarak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

NİĞDE’DE 2026-2027 ADLİ YILI AÇILIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ

NİĞDE’DE 2026-2027 ADLİ YILI AÇILIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mağdur da adaletin güvencesidir diyen başsavcıdan yeni adli yıl mesajı
images

İnegöl yeni eğitim dönemine 400 kapasiteli yurdu yetiştiriyor
images

Kayseri'de memnuniyet anketinde Memduh Büyükkılıç ilk sırada
images

Efeler'de parklar yenileniyor: mahalle mahalle düzenleme çalışmaları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum için tek yürek çağrısı: ortak akıl vurgusuyla seçim irtibat ofisi açıldı

Beşiktaş derbiye yoğun tempoyla hazırlandı

Diyarbakır'da siren sesiyle trafik çözüldü: sürücüler fermuarla itfaiyeye yol verdi

Dumlupınar Üniversitesi'nde kontenjanlar aşıldı: yerleşme oranı yüzde 102,85 oldu

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı