Kayseri sanayisi için finansmana erişim ve sürdürülebilir büyüme çağrısı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan Mehmet Büyüksimitci, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarından sanayinin performansına, finansmana erişimden ihracat desteklerine kadar iş dünyasının gündemindeki öncelikleri değerlendirdi. Toplantı, Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Ateş başkanlığında, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Küresel belirsizlikler ve sanayiye etkileri:

Büyüksimitci, dünya ekonomisinde belirsizliklerin sürdüğünü, korumacı politikaların güçlendiğini ve jeopolitik risklerin ticaret ile üretim maliyetlerini doğrudan etkilediğini vurguladı. Enflasyonla mücadeleye değinen Başkan, bu mücadelenin üretimden kopmadan yürütülmesi gerektiğini belirterek, sanayinin üretim kapasitesi, istihdam ve ihracat gücünün korunmasının önemine dikkat çekti. Bu çerçevede öngörülebilir bir ekonomi, ulaşılabilir finansman ve makul kredi maliyetleri taleplerini yinelendi ve sürdürülebilir bir finansman sistemi ihtiyacını hatırlattı.

Sanayide toparlanma ve büyümenin niteliği:

Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdüğünü, bir önceki çeyreğe göre büyümenin yüzde 1,1 olduğunu aktaran Büyüksimitci, önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 4,7 büyüme hızındaki yavaşlamanın dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle sanayi tarafında yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8 daralma yaşanırken, ikinci çeyrekte yüzde 2,4 büyümenin toparlanmaya işaret ettiğini; ancak bu oranın yeterli olmadığını vurguladı. Büyüksimitci, "Sanayinin yeniden büyümeye geçmesini olumlu karşılıyoruz. Ancak üretimin büyümeye katkısını daha da artırmalıyız. Sanayimizi daha güçlü bir büyüme patikasına taşımak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Başkan, büyümenin yalnızca niceliksel olmaması gerektiğini; üretim, yatırım ve ihracatla desteklenen kaliteli bir büyüme hedeflenmesi gerektiğini belirtti. Bu hedefin temel şartı olarak ise sanayicilerin finansmana kolay erişimi gösterildi.

İhracat destekleri ve döviz dönüşüm desteği değerlendirmesi:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 1 Ekim itibarıyla döviz dönüşüm desteğinin artırılacağını açıklamasını olumlu karşıladıklarını ifade eden Büyüksimitci, özellikle emek yoğun, katma değerli üretim yapan ve istihdama katkı sağlayan sektörlere yönelik desteklerin önemine işaret etti. Küresel rekabetin zorlaştığı bir dönemde ihracatçının rekabet gücünün korunmasının kilit olduğuna dikkat çekerek, bu düzenlemenin sürdürülebilir üretim ve ihracata katkı sağlaması beklentisini dile getirdi. Büyüksimitci, Sayın Bakan ve emeği geçenlere teşekkür ederek yeni uygulamanın ihracatçılara güç katmasını diledi.

Finansmana erişim ve maliyet baskıları:

Toplantıda sanayicilerin en önemli sorunlarından biri olarak finansmana erişimin sürdüğünü söyleyen Başkan, kredi maliyetlerinin yüksek olmasının yanı sıra enerji, işçilik ve istihdam maliyetleri ile kur artışlarının üreticiler üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. İç ve dış pazarlardaki talep daralmasının da sanayiyi zorladığını vurgulayan Büyüksimitci, yatırım kararlarını destekleyecek finansman imkânlarına duyulan ihtiyacı tekrar etti. Üretimi koruyacak, rekabetçiliği artıracak maliyet politikaları ve kalıcı adımlar beklendiğini kaydetti ve bu konuları her platformda dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Şirketlere sermaye artırımı uyarısı:

Büyüksimitci, anonim ve limited şirketler için asgari sermaye tutarlarının yeniden belirlendiğini hatırlatarak, sermayesi asgari tutarın altında kalan anonim şirketlerin sermayelerini en az 250.000 TL'ye, limited şirketlerin ise esas sermayelerini en az 50.000 TL'ye yükseltmeleri gerektiğini bildirdi. Bu işlemler için son tarihin 31 Aralık 2026 olduğunu; gerekli artırımı yapmayan şirketlerin kanun gereği münfesih sayılacaklarını belirterek, şirketlerin mağduriyet yaşamamaları için süreci zamanında tamamlamalarının önemini vurguladı.

KAYSO 60. yılında yol haritası ve etkinlik:

Odanın 29 Haziran 1966'da kuruluşunun ardından geldiği noktaya değinen Büyüksimitci, 2026 yılının KAYSO için 60. yıl dönümü olduğunu kaydetti. Bu kapsamda 14 Eylül'de düzenlenecek olan 60. Yıl Sanayi Gecesi'nde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da yer alacağını, Kayseri sanayisine değer katan firmalara plaketlerin takdim edileceğini belirtti. Geçmişten bugüne uzanan birikimin geleceğe taşınmasının odağına konacağını ifade etti.

Konuşmasını, Kayseri sanayicisinin gücüne duyulan güveni tekrar ederek tamamlayan Büyüksimitci, KAYSO olarak sanayicinin yanında olmaya devam edeceklerini, sorunları ilgili mercilere taşıyacaklarını ve ortak akılla çözümler aramayı sürdüreceklerini söyledi. Üretim, ihracat ve istihdam vurgusuyla Kayseri sanayisinin daha güçlü bir geleceğe taşınması hedefinin sürdüğünü belirtti.

KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA KONUŞAN KAYSO BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARINDAN SANAYİNİN PERFORMANSINA, FİNANSMANA ERİŞİMDEN İHRACAT DESTEKLERİNE KADAR İŞ DÜNYASININ GÜNDEMİNDEKİ ÖNEMLİ KONULARI DEĞERLENDİRDİ.