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Ağustosta cari fazla: yıllıklandırılmış açık 42,1 milyar dolar

Bakan Şimşek, ağustosta 4,1 milyar dolar cari fazla verildiğini, yıllıklandırılmış cari açığın 42,1 milyar dolar olduğunu ve enerji ile ihracat politikalarını vurguladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ağustosta cari fazla: yıllıklandırılmış açık 42,1 milyar dolar

Açıklamanın özeti:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Ağustos ayında 4,1 milyar dolar cari fazla verildiğini ve yıllıklandırılmış cari açığın 42,1 milyar dolar olduğunu bildirdi. Bakan, mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerinin dirençli seyrinin cari denge üzerindeki olumlu katkısına dikkat çekti.

Enerji bağımlılığı ve yeşil dönüşüm:

Şimşek, küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin tedarik kaynaklarını çeşitlendirdiğini ve güçlü altyapıya sahip olduğunu belirtti. Son 26 yılda enerji ithalatına ödenen 1,1 trilyon dolar tutarı ve bunun, aynı dönemdeki toplam cari açığın 1,6 katına ile mevcut brüt dış borç stokunun 2 katına karşılık geldiğini vurgulayarak, yeşil dönüşümün stratejik önemini öne çıkardı.

İhracat ve hizmet gelirlerinin rolü:

Bakan, mal ihracatındaki yükselişin ve hizmet gelirlerindeki dayanıklılığın cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasına katkı sağladığını kaydetti. Sağlık turizmi, müteahhitlik, yazılım, eğitim, mühendislik ve tasarım gibi hizmet ihracatı alanlarına odaklanma ile serbest ticaret anlaşmaları ve katma değeri yüksek ihracat politikalarının sürdürüleceğini belirtti.

Şimşek, enerji arz güvenliğini artıracak adımların orta ve uzun vadede küresel fiyat şoklarına karşı dayanıklılığı güçlendireceğini ve cari dengeye olumlu yansıyacağını ifade etti. Hükümetin bu alandaki politikalarını ihracat odaklı büyüme ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü yükseltme ekseninde devam ettireceği bildirildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, &quot;AĞUSTOS AYINDA 4,1 MİLYAR DOLAR CARİ FAZLA VERDİK....

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, "AĞUSTOS AYINDA 4,1 MİLYAR DOLAR CARİ FAZLA VERDİK. YILLIKLANDIRILMIŞ CARİ AÇIK 42,1 MİLYAR DOLAR GERÇEKLEŞTİ" DEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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