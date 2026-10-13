Palamut bolluğu kasanın fiyatını gölgede bıraktı: straforun tanesi balığı üçe katladı

Karadeniz'de palamut bolluğu fiyatlar ve ambalaj paradoksu:

Karadeniz'de son dönemde artan palamut avı balık tezgahlarına doğrudan yansıdı. Kilosu neredeyse bir kilograma yaklaşan dev palamutların tanesi 35 TL seviyesine indi. Esnaf, palamutları toplu satışlarda üçer tane halinde 100 TL civarında satmaya başladı.

strafor kasaların maliyeti ve etkisi:

Balıkların içine dizildiği ve içine yalnızca 10 adet palamut sığabilen boş strafor köpük kasaların fiyatı balıkçıya 100 TL olarak yansıyor. Bu hesaplamaya göre, ambalajın maliyeti bir palamudun tekil piyasa fiyatını açık ara geride bırakıyor; kasanın fiyatı balığın piyasa değerinin üç katına tekabül ediyor.

esnafın yorumu:

Konuyu özetlerken balıkçı esnafı Kadir Ali Şimşek, "Bir palamut 35, boş kasa 100 TL" diyerek durumu aktarıyor. Şimşek şu ifadeleri kullandı: "Palamudun 3 tane 100 liraya satıyoruz. Tanesi 33 liraya geliyor. Kasanın tanesi, depoziti yoktur, zaten 100 lira. Yani bir tane boş kasa 100 lira, bir balık 33 lira. Bunun ambalajı yani şu köpük gördüğünüz bir köpük 100 lira. Daha nasıl olsun, bedava yani. Bir balık 33 lira, bir köpük 100 lira. Ambalaj yani balığı geçiyor. Yani 1 kilo balık, 1 kilo balık 33 liraya geliyor. 3 tanesi 100 liraya geliyor yani. 33 lira. Bedava bu sene. Bolluk var bu sene."

Bu tablo, denizden çıkan taze palamutların sofraları süslemesine rağmen, ambalaj maliyetlerinin esnaf için ironik bir yük oluşturduğunu gösteriyor. Hem bolluğun fiyatı düşürmesi hem de ambalaj giderinin sabit ve yüksek kalması, küçük ölçekli satıcıların gelir hesaplarını etkiliyor.

(HFD-ÖS-Y)

Palamudun içine konulduğu strafor köpük kasasının fiyatı palamuttan 3 kat pahalı