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Çeltik alımlarında baldo tonu 45 bin lirayla öne çıktı

Toprak Mahsulleri Ofisi, baldo 45 bin, Cammeo 43 bin, Osmancık 38 bin ve diğer çeltikleri 32 bin liradan alacak; alımlar 15 Ekim'de başlıyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çeltik alımlarında baldo tonu 45 bin lirayla öne çıktı

TMO'nun açıkladığı fiyatlar:

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çeltik alım fiyatlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre baldo grubunun ton fiyatı 45 bin lira, Cammeo grubunun ton fiyatı 43 bin lira, Osmancık grubunun ton fiyatı 38 bin lira ve diğer çeltik çeşitleri 32 bin lira olarak belirlendi.

alım takvimi ve ödemeler:

TMO, alımlara 15 Ekim'de başlayacağını; ödemelerin ise ürün teslimatına müteakip 21 Ekim'den itibaren üreticilerin hesaplarına yapılacağını bildirdi.

üreticiler için kısa değerlendirme:

Duyurulan fiyatlar ve kesin ödeme takvimi, üreticilerin teslimat planı ve nakit akışı açısından belirleyici olacak; üreticilerin açıklanan tarihler doğrultusunda hazırlık yapmaları önem taşıyor.

TMO, ÇİFTÇİLERİ YAKINDAN İLGİLENDİREN ÇELTİK ALIM FİYATLARINI DUYURDU.

TMO, ÇİFTÇİLERİ YAKINDAN İLGİLENDİREN ÇELTİK ALIM FİYATLARINI DUYURDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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