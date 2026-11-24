denetim faaliyetleri aralıksız devam ediyor:

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin sağlanması amacıyla jandarma ve emniyet birimlerinin birlikte yürüttüğü denetim ve kontrol faaliyetleri aralıksız sürüyor.

denetim kapsamı:

Yetkililer, çalışmalarda öncelikli olarak metruk yapılar, tarihi ve turistik alanlar, umuma açık yerler ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalar ve kontrol edilmesi gereken diğer alanlarda inceleme, denetim ve güvenlik kontrollerinin gerçekleştirildiğini belirtiyor.

amaç ve koordinasyon:

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin huzur ve güvenliğini tehdit edebilecek unsurların önceden tespit edilmesi, suç ve suçlularla etkin mücadele, kamu düzeninin muhafazası ve vatandaşların güvenliğinin temini amacıyla ilgili birimlerin koordinasyon içinde çalışmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Ahlat polisi ve jandarmasının ilçenin huzuru ve vatandaşların güvenliği için görevinin başında, 7/24 sahada ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI, VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA JANDARMA VE EMNİYET BİRİMLERİ TARAFINDAN DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR.