Operasyonun genel görünümü

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Samsun merkezli olmak üzere İstanbul dahil olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda firari şüphelilerin tamamının yakalanmasıyla gözaltı sayısı 75'e yükseldi.

Soruşturmanın kapsamı

Soruşturma, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suçla bağlantılı kişilerin tespit edilmesine odaklandı. Siber ekiplerin yürüttüğü çalışmalar dijital izlerin takibi, iletişim kayıtlarının çözülmesi ve finansal akışların izlenmesini kapsıyor; bu yöntemler operasyonun koordineli şekilde uygulanmasını sağladı.

Gözaltılar ve mali bulgular

Soruşturma kapsamında 74 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi. Operasyonda, aralarında askerlik görevinde olan 3 kişinin ve cezaevinde bulunan 2 kişinin de bulunduğu bildirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte toplam gözaltı sayısı 75 olarak kaydedildi.

Soruşturmanın seyri

Olayla ilgili adli süreç ve teknik incelemeler devam ediyor. Yetkililer, mali kayıtların derinlemesine incelenmesi ve dijital kanallardaki izlerin çözülmesiyle suç ağının diğer unsurlarına ulaşılmasının hedeflendiğini belirtiyor. Bu tür operasyonlar, yasa dışı bahis ve gelir aklama mekanizmalarının finansal izlerinin takibi açısından önem taşıyor.

SAMSUN MERKEZLİ 8 İLDE YASA DIŞI BAHİS VE SUÇ GELİRLERİNİ AKLAMA SUÇLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA FİRARDA OKANLARINDA YAKALANMASIYLA GÖZALTI SAYISI 75’E ÇIKTI.