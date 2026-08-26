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THY yerdeki gücünü gösterdi: Prof. Dr. Murat Şeker TGS çalışanlarıyla sahada

Prof. Dr. Murat Şeker, TGS'nin 10 istasyonda 200'ün üzerinde havayolu şirketine hizmet verdiğini vurgulayıp, operasyonel verimlilik ve yolcu memnuniyetini ele aldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 22:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

THY yerdeki gücünü gösterdi: Prof. Dr. Murat Şeker TGS çalışanlarıyla sahada

THY yönetimi TGS sahasında

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Turkish Ground Services (TGS) çalışanlarını saha ziyaretiyle ziyaret etti. Ziyarette, günlük operasyonların işleyişi değerlendirildi ve yer hizmetlerinin merkezî rolü üzerinde duruldu.

saha ziyareti ve değerlendirmeler:

Şeker, saha temasları sırasında ekiplerle bir araya gelerek TGS’nin operasyonel kabiliyetlerini inceledi. Çalışanlarla yürütülen görüşmelerde, emniyet, kalite ve zamanında hizmet sunmanın operasyonel öncelikler olduğu vurgulandı. Ziyaret, sahadaki uygulamaları doğrudan gözlemleme ve iyileştirme alanlarını belirleme fırsatı sağladı.

TGS’nin kapasitesi ve hedefleri:

TGS hakkında yapılan değerlendirmede şirketin 2010 yılından bu yana faaliyet gösterdiği, bugün 10 istasyonda ve 200'ün üzerinde havayolu şirketine ramp, harekât, kargo ve yolcu hizmetleri sunduğu hatırlatıldı. Bu kapsam, TGS’yi Türk sivil havacılığının önemli yapı taşlarından biri haline getiriyor.

Şeker, havalimanlarındaki operasyonların emniyetli, kaliteli ve zamanında yürütülmesinin süreçler açısından kritik olduğunu belirtti. Operasyonel verimliliği artırmaya yönelik adımların ve kalite standartlarının yükseltilmesinin, yolcu memnuniyetini doğrudan etkilediği ifade edildi.

THY olarak küresel ölçekte büyüme hedefleri sürerken, yerdeki hizmetlerin de aynı anlayışla geliştirileceği ifade edildi. TGS’nin deneyimi, geniş hizmet ağı ve nitelikli insan kaynağı, bu büyüme yolculuğunun temel unsurları arasında sayıldı.

Artan operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet kabiliyetlerinin geliştirilmesi, kalite standartlarının yükseltilmesi ve seyahat deneyiminin iyileştirilmesi önümüzdeki dönem öncelikleri olarak belirlendi. Ziyaret, bu hedeflere ulaşmak için saha ile yönetim arasında doğrudan iletişim kanallarının güçlendirilmesine katkı sağladı.

TÜRK HAVA YOLLARI (THY) YÖNETİM KURULU VE İCRA KOMİTESİ BAŞKANI PROF. DR. MURAT ŞEKER, TURKİSH...

TÜRK HAVA YOLLARI (THY) YÖNETİM KURULU VE İCRA KOMİTESİ BAŞKANI PROF. DR. MURAT ŞEKER, TURKİSH GROUND SERVİCES (TGS) ÇALIŞANLARINI ZİYARET SIRASINDA, "TGS, BUGÜN 10 İSTASYONDA 200'ÜN ÜZERİNDE HAVA YOLU ŞİRKETİNE SUNDUĞU RAMP, HAREKÂT, KARGO VE YOLCU HİZMETLERİYLE TÜRK SİVİL HAVACILIĞININ EN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN BİRİ KONUMUNDA" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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