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Ahlat'ta rektörler buluştu: bölge üniversiteleri ortak akılla güçlenmeyi hedefliyor

YÖK Başkanı Erol Özvar, Ahlat'ta bölge rektörleriyle toplantı yaptı; akademik iş birliği, kalite süreçleri ve bölgesel AR-GE katkıları konuşuldu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ahlat'ta rektörler buluştu: bölge üniversiteleri ortak akılla güçlenmeyi hedefliyor

Ahlat buluşması: bölgesel yükseköğretimde iş birliği vurgusu

Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile bölge üniversitelerinin rektörleri Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya geldi. Toplantı, Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde Ahlat Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirildi.

Toplantıya ayrıca Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da katıldı. Buluşma, hem bölgenin tarihî mirasının yad edildiği bir zeminde yapıldı hem de yükseköğretimde ortak çalışma olanaklarının somutlaştırılması amaçlandı.

toplantının gündemi ve öncelikler:

Toplantıda, bölge üniversitelerinin mevcut akademik çalışmaları, yükseköğretimde kalite süreçleri, araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetleri ile üniversitelerin bölgesel kalkınmaya katkıları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, ortak projeler ve karşılıklı kaynak paylaşımıyla bilginin ve tecrübenin daha verimli kullanılabileceğini vurguladı.

rektör hacımüftüoğlu'nun değerlendirmesi:

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, toplantıyı değerlendirdiği açıklamasında bölge üniversitelerinin sahip olduğu akademik birikim ve insan kaynağının ortak çalışmalarla daha güçlü bir yapıya dönüşebileceğini belirtti. Hacımüftüoğlu, ortak akıl, bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekerek, üniversitelerin bilimsel üretim kapasitesini artırırken şehir ve bölge kalkınmasına daha güçlü katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Toplantının, bölge üniversiteleri arasındaki akademik dayanışmayı güçlendirme ve ortak hedeflerin belirlenmesine hizmet eden bir platform olduğu kaydedildi. Katılımcılar, düzenli iş birliği mekanizmalarının oluşturulması ve ortak AR-GE girişimlerinin yaygınlaştırılmasının öncelikler arasında yer alması konusunda mutabık kaldı.

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN...

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN HİMAYELERİNDE BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLER KAPSAMINDA, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR, BÖLGE ÜNİVERSİTELERİNİN REKTÖRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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