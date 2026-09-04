Ahmet Çakar adliyede: Galatasaray'ın şikayetine ilişkin ifade verdi

Ahmet Çakar adliyede

Galatasaray Spor Kulübü tarafından aralarında spor yorumcusu Ahmet Çakarın da bulunduğu 8 kişi hakkında yapılan suç duyurusu kapsamında Çakar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek ifade verdi.

Kulüp, açıklamasında söz konusu kişilerin kulübü, yöneticileri, sporcuları ve taraftarları hedef alan, nefret söylemi içeren ve kamu düzenini bozabilecek nitelikte açıklama ve paylaşımlarda bulunduğunu öne sürmüştü. Şikayette adı geçenler arasında Çakar’ın yanı sıra Hulusi Belgü ve Ahmet Ercanlar gibi isimler de yer alıyor.

Adliye ziyareti:

Çakar, yürütülen soruşturma kapsamında bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi. İşlemin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çakar, kendisi hakkında yapılan şikayetin "halkı yanıltıcı bilgi verme" iddiasına dayandığını söyledi.

Çakar, açıklamasında "Güya ben halka yanıltıcı bilgi vermişim. Hangi konuda?" diye sordu ve söz konusu iddiaları tek tek gündeme taşıdı.

Çakar'ın savunması:

Çakar, Galatasaray ile bazı şirketler arasındaki sponsorluk iddialarına ilişkin açıklamalarını örnek gösterdi. İddialar arasında geçen adlardan bazıları şöyle: Merrit King (yasa dışı bahis şirketi iddiası), Maydonoz Döner, ve Başkent İnşaat. Çakar, Başkent İnşaat ile ilgili olarak "başkanın şu anda örgütlü suçlar kapsamında cezaevinde" ifadesini kullandı.

Bu iddiaların yargı sürecinde soruşturmaya konu olduğunu belirten Çakar, "Çamur atmıyorum, bunların hepsi yargı makamlarına girildiğinde görülen soruşturmalar" dedi ve sözlerine tepki gösterdi.

Çakar ayrıca federasyon başkanı ile dönemin kulüp başkanı arasında geçen iddia edilen ifadelerin gerçekte yaşanmadığını savundu: "Yine 'sakın ha' lafı federasyon başkanıyla Dursun Özbek arasında hiç geçmemiş."

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini vurgulayan Çakar, "Vallahi ben ifademi veririm. O Dursun Özbek denen şahıs ve yanındakiler hiç pişmanlık duydu mu? Hiç mi utanmadı?" şeklinde konuştu.

Genel değerlendirmesinde, Galatasaray'ın son iki yılda yaşadığı olayları özetlerken "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin son iki sene içinde yaşadığı olaylar: Karaborsa bilet, Merrit King yasa dışı bahis, Maydonoz Döner, Başkent İnşaat" ifadelerini kullandı ve tekrar "Utanması gereken ben değilim" dedi.

Çakar, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. Soruşturmanın seyrine ilişkin değerlendirme ise yetkili makamların çalışmasına bırakıldı.

Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunduğu Ahmet Çakar ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne geldi