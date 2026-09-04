Gaziantep FK'de yeni dönem Orhan Ak ile başlıyor

Orhan Ak resmen göreve başladı

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ın getirildiğini açıkladı. Kulüp, bu atamanın Rumen teknik adam Mirel Radoi ile yolların ayrılmasının ardından gerçekleştiğini bildirdi.

Atama süreci:

Genç çalıştırıcı Orhan Ak, son olarak çalıştırdığı Eyüpspor'dan sonra görevi devraldı. Kulüp, atamanın bir imza töreniyle resmiyet kazandığını ve törende başkan Memik Yılmaz'ın da yer aldığını duyurdu.

Sözleşme ve kulüp açıklaması:

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için genç çalıştırıcı Orhan Ak ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Orhan Ak, kulüp başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Teknik Direktörümüz Orhan Ak’a camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz"

Gaziantep FK, sezonun kalan bölümünde takımın istikrarını sağlamak ve hedeflerine ulaşmak için yeni teknik direktörüyle çalışmalarına başlayacak.

ORHAN AK VE BAŞKAN MEMİK YILMAZ RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALADI.