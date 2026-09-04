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Askeri tören eşliğinde veda: Yargıtay onursal daire başkanı Atalay Tokat Menteşe'de toprağa verildi

Emekli Hâkim Albay Atalay Tokat (86), Menteşe Kurşunlu Camii'nde düzenlenen askeri törenin ardından Menteşe eski şehir mezarlığına defnedildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Askeri tören eşliğinde veda: Yargıtay onursal daire başkanı Atalay Tokat Menteşe'de toprağa verildi

tören detayları:

Emekli Hâkim Albay ve Askeri Yargıtay Onursal Daire Başkanı Atalay Tokat, 86 yaşında hayatını kaybetti. Tokat için Menteşe Kurşunlu Camii'nde ikindi namazını müteakip bir askeri tören düzenlendi.

Törene aile bireyleri, yakınları, çok sayıda vatandaş ve askeri erkan katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasının eşliğinde cenaze aracına taşındı.

defin ve katılımcılar:

Atalay Tokat’ın naaşı, törenin tamamlanmasının ardından Menteşe eski şehir mezarlığına götürülerek toprağa verildi. Tören sırasında birlik mensuplarının düzeni ve katılımcıların yoğun ilgisi dikkat çekti.

Merhumun aile bağları da törende öne çıktı; eski Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın amcası olan Atalay Tokat, yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze süreci, askeri geleneklere uygun biçimde gerçekleştirildi.

kısa değerlendirme:

Atalay Tokat için yapılan tören, hem mesleki unvanına hem de askerlik geçmişine saygı niteliğindeydi. Aile, yakın çevre ve kamuoyunun katılımı, Tokat’ın hem yargı hem de yerel bağlamda anıldığını gösterdi.

YARGITAY ONURSAL DAİRE BAŞKANI ATALAY TOKAT ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YARGITAY ONURSAL DAİRE BAŞKANI ATALAY TOKAT ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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