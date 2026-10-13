Ahmet Şensan kültür merkezi yıkımı için pazar ve trafik düzenlemesi

Ahmet Şensan kültür merkezi yıkımı öncesi düzenleme

Nazilli Belediyesi, Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında 16 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek yıkım çalışmaları öncesinde pazar ve trafik düzenlemesi kararı aldı. Belediye, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirleri duyurdu.

Pazar düzenlemesi:

Belediyenin açıklamasına göre, 15 Ekim Perşembe günü Ahmet Şensan Kültür Merkezi çevresindeki sokaklarda pazar kurulmayacak. Bu karar, çalışma alanı çevresinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak ve güvenli bir çalışma ortamı temin etmek için alındı. Yenileme süreci halen devam etmekte ve yıkım çalışmaları planlandığı şekilde yürütülecek.

Trafik önlemleri ve güzergâhlar:

16 Ekim Cuma günü yıkım çalışmaları süresince belirlenen yollar araç trafiğine kapatılacak. Kapama uygulanacak noktalar arasında Kültür 1 Sokak, Kültür 2 Sokak, Kültür 3 Sokak ve Hürriyet Caddesi kesişimleri yer alıyor. Bölgede trafik akışı, alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenecek; sürücüler ve yayalar ilgili yönlendirmelere uymalıdır.

Başkanın uyarısı:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve çalışmaların güvenli tamamlanabilmesi için gerekli tedbirleri almalarını istedi. Başkan Tetik, 'Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi ve çalışmaların güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi adına alternatif güzergâhların kullanılmasını, trafik işaret ve yönlendirmelerine titizlikle uyulmasını önemle rica ediyoruz. Hemşehrilerimizin göstereceği anlayış ve duyarlılık için şimdiden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, belirtilen tarihlerde bölgeyi kullanacak vatandaşlara ve sürücülere erteleme veya alternatif plan yapma çağrısında bulunuyor; trafik düzenlemeleri ve pazar iptali hakkında duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

AHMET ŞENSAN KÜLTÜR MERKEZİ’NDE 16 EKİM’DE YAPILACAK YIKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 15 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ BÖLGEDE PAZAR KURULMAYACAK, ERTESİ GÜN İSE BELİRLENEN YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK.