Erken farkındalık hayati: Çarşamba'da meme kanserinde erken teşhis vurgusu

Çarşamba'da bilgilendirme semineri düzenlendi

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Birimi tarafından düzenlenen "Meme Kanserinde Erken Teşhisin Önemi" başlıklı seminer, Çarşamba Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Samsun Şehir Hastanesi ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nden hekimler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

program ve katılımcılar:

Etkinlikte görev alan hekimler arasında Dr. Öğr. Üyesi Kübra Gündüz Cebeci, Opr. Dr. Enes Cebeci, Opr. Dr. Kevser Uzunoğlu Yıldırım ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Elif Özkaya yer aldı. Açılış konuşmasını yapan Çarşamba İlçe Sağlık Müdür Vekili ve KETEM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Seda Nur Turhan, katılımcılara düzenli sağlık kontrollerinin önemini hatırlattı ve farkındalık çalışmalarının erken tanı ile tedavi imkânlarını artırdığına dikkat çekti.

uzman sunumları ve erken teşhis mesajı:

Sunumlarda, meme kanserinde semptomların erken dönemde fark edilmesinin tanı ve tedavi süreçlerindeki belirleyici rolü vurgulandı. Opr. Dr. Enes Cebeci katılımcılara vücutta görülen değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini, şüpheli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurmanın önemini anlattı. Opr. Dr. Kevser Uzunoğlu Yıldırım ise tarama programları, güvenilir bilgi kaynakları ve kontrollerin düzenliliği konusunda pratik öneriler paylaştı. Sunumların ardından hekimler, katılımcıların sorularını yanıtlayarak merak edilen noktaları netleştirdi.

Etkinliğin sağlık iletişimi açısından taşıdığı değer sıkça vurgulanırken, katılımcılara verilen bilgiler toplumda kanser farkındalığını artırmaya yönelik somut adımlar olarak değerlendirildi. KETEM yetkilileri bu tür çalışmaların toplum sağlığına katkısının büyük olduğunun altını çizdi.

toplumsal destek ve teşekkürler:

Program sonunda Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından katılımcılara aronya ve çam fidanı hediye edildi. KETEM yetkilileri, etkinliğe katkı sunan hekimlere, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Ticaret Borsası'na ve programa katılanlara teşekkür etti ve erken tanı için düzenli kontrollerin sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yaptı.

1-31 EKİM MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA ÇARŞAMBA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN "MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ" KONULU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ. UZMAN HEKİMLERİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN SEMİNERDE KADINLARA BİLGİLENDİRME YAPILIRKEN, KATILIMCILARA ARONYA VE ÇAM FİDANI HEDİYE EDİLDİ.