Selçukgazi doğal yaşam merkezi sahipsiz can dostlara yeni bir yuva sunuyor

Selçukgazi doğal yaşam merkezi:

Osmangazi Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlara yönelik projesi Selçukgazi Doğal Yaşam Merkezi'nde çalışmalar son aşamaya geldi. En üst standartlar gözetilerek inşa edilen merkez, tamamlandığında can dostlarının doğal hayat şartlarına uygun koşullarda kalabileceği bir yapı sunacak.

Proje düzeni ve ilk etap:

Proje iki etap halinde planlandı. İlk bölüm 30 dönümlük bir alanda yer alıyor ve burada, her biri 1 dönüm büyüklüğünde 16 padokla toplam 1.600 köpeğe hizmet verecek düzenlemeler yapıldı. Padoklar doğal yaşamı destekleyecek şekilde tasarlandı; konteynerlerden doğal havuzlara, gölgelik alanlardan güvenlik önlemlerine kadar her ayrıntı dikkate alındı.

Rehabilitasyon ve yerleşim süreci:

Merkez, bakım ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan köpeklerin sahiplendirilinceye kadar hayatlarını sürdürebilecekleri bir alan işlevi görecek. Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde sağlık kontrolleri yapılan, kısırlaştırılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın veri sistemine kaydedilen hayvanlar yeni merkezde misafir edilecek. Bu yaklaşım, hem hayvanların hem de toplum sağlığının korunmasını hedefliyor.

İkinci etap, toplam kapasite ve takvim:

Projenin ikinci etabı 39 dönümlük alanda uygulanacak ve burada 3.900 köpek için yeni yaşam alanları oluşturulacak. Her iki etabın tamamlanmasıyla merkez toplam 69 dönüm alan ve 5.500 can dostuna ev sahipliği yapacak. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın çalışmalarda gelinen noktayı değerlendirirken, projenin %90 seviyesine ulaştığını belirtti ve merkezde yapılacak 17 Ekim tarihli ağaçlandırma çalışmasıyla gölgelik alanların oluşturulacağını aktardı.

Başkan Aydın, merkezin hayata geçirilmesinde Valimizin, YİKOPun, Orman Bölge Müdürlüğünün ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteklerinin bulunduğunu; Fen İşleri ve Veteriner İşleri müdürlükleri ile başkan yardımcıları ve ekiplerin emeğiyle tesisin kısa süre içinde hizmete açılacağını vurguladı.

Selçukgazi Doğal Yaşam Merkezi, sahipsiz hayvanların stres yaşamadan doğal koşullara yakın bir ortamda barınmasını sağlamayı, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı ve sahiplendirme süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Proje tamamlandığında bölgedeki sahipsiz hayvan bakımına sürdürülebilir ve kapsamlı bir çözüm kazandırılmış olacak.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN SAHİPSİZ CAN DOSTLARINI KONFORLU VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA MİSAFİR EDECEĞİ SELÇUKGAZİ DOĞAL YAŞAM MERKEZİ’NDE ÇALIŞMALAR SON AŞAMAYA GELDİ. EN ÜST STANDARTLAR GÖZETİLEREK HAYATA GEÇİRİLEN MERKEZ, TAMAMLANDIĞINDA BİNLERCE SAHİPSİZ HAYVANA DOĞAL YAŞAM KOŞULLARINA UYGUN BİR ORTAM SUNACAK.