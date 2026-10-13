Ahmetli'de dört mahallede içme suyu depoları yenileniyor

çalışmanın kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesinde içme suyu altyapısının korunması amaçlı bakım ve tadilat çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmaların hedefi, mahallelere güvenli ve hijyenik içme suyu ulaştırmak için depoların ömrünü uzatmak ve işletme şartlarını iyileştirmek olarak açıklandı.

yerinde yapılan işler:

Gökkaya, Kendirli, Kestelli ve Canbazlı mahallelerindeki depolarda yürütülen müdahaleler kapsamında; zamanla yıpranan depo içi fayanslarının yenilenmesi, eskiyen vanaların değiştirilmesi ile boya ve temizlik işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Ekipler, depo iç yüzeylerin onarımını ve dezenfeksiyonunu yaparak suyun fiziki ve mikrobiyolojik korumasına öncelik veriyor.

İş programı içinde depo kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıyor. MASKİ yetkilileri, depoların sadece onarım anında değil, işletme sürecinde de periyodik olarak denetlendiğini ve gerekli görüldüğünde müdahale edildiğini vurguladı.

periyodik bakım ve hijyen:

Ahmetli MASKİ İlçe Şefi Erdem Özer, yapılan çalışmaları değerlendirirken, "Gökkaya, Kendirli, Kestelli ve Canbazlı mahallelerimizin içme suyu depolarında bakım ve tadilat çalışmaları yapıyoruz. Depo içerisinde kullanım ömrünü tamamlayan fayansları yenileyerek daha sağlıklı ve temiz su ulaştırılması için çalışıyoruz. Depolarımızı sürekli kontrol ediyor, 3-4 ayda bir temizliklerini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı. Özer, çalışmaların Besim Başkanımızın öncülüğünde sürdüğünü belirtti.

mahalle sakinlerinin görüşleri:

Yerel yöneticiler ve sakinler yapılan yenilemelerden memnun olduklarını aktardı. Canbazlı Muhtarı Fatih Adıgüzel çalışmaların hijyen açısından önemine dikkat çekerek, "Fayansları, sıvası ve boyası yenileniyor, eskiyen vanalar değiştiriliyor. Bunlar içme suyumuzun hijyeni açısından çok önemli çalışmalar." dedi.

Kendirli Muhtarı Muzaffer Ünlükoç ise yer altı suyu kullanan mahallelerde depoda tortu ve musluk tıkanmalarına işaret ederek yapılan bakımın faydasını vurguladı. Sakinlerden Mehmet Çemen, MASKİ ekiplerinin taleplere hızlı yanıt verdiğini ve yapılan işlerden memnun olduklarını ifade etti. Gökaya sakini Yılmaz Öz de mahallelerinin uzun süredir beklediği hizmetin gelmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından depoların düzenli bakımı ve temizlik programlarının sürdürülmesiyle bölge halkına daha güvenilir bir su arzı sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, ihtiyaç halinde benzer bakım ve tadilat uygulamalarının diğer mahallelere de yaygınlaştırılacağını belirtti.

MANİSA’NIN AHMETLİ İLÇESİNDE GÖKKAYA, KENDİRLİ, KESTELLİ VE CANBAZLI MAHALLELERİNDEKİ İÇME SUYU DEPOLARINDA BAKIM VE TADİLAT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI. DEPO FAYANSLARI YENİLENİRKEN ESKİYEN VANALAR DEĞİŞTİRİLİYOR, BOYA VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARIYLA SU DEPOLARININ HİJYEN ŞARTLARININ KORUNMASI HEDEFLENİYOR.