aile albümünden arşive uzanan bir yüz: mahmut laçin’in fotoğrafları gün yüzünde

Erzurumlu topçu yüzbaşının fotoğrafları gün ışığına çıktı:

Balkan Savaşları döneminde şehit düşen Topçu Yüzbaşı Mahmut Laçine ait olduğu belirlenen iki siyah-beyaz fotoğraf, aile arşivinden çıkarılarak ilk kez kamuoyuna sunuldu. Fotoğraflar, torunu Seda Laçin Tek tarafından korunmuştu; araştırmacı-yazar ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemirin arşiv çalışmaları ise bu görsellerin tarihî bağlam içinde değerlendirilmesini sağladı.

Fotoğrafların niteliği ve aile belleği:

Ortaya çıkan ilk fotoğraf, askerî üniforması içinde oturan Mahmut Laçini gösteriyor. Üzerindeki başlık, göğsündeki madalya ve nişanlar, görseli dönemin askerî kültürü ve kıyafet kodları açısından önemli bir belge hâline getiriyor. İkinci kare ise aileye ait güçlü bir hatırayı taşıyor; ortada başı kapalı oturan kişinin İkbal Hanım, sol tarafta ise oğulları Mükremin Laçin bulunuyor. Bu aile fotoğrafı, subayın yalnızca askerî değil, aynı zamanda aile hayatına dair de değerli bir tanıklık sunuyor.

Askerî hafıza: Şehit Laçin Bataryası:

Taner Özdemirin arşiv belgelerine dayanan çalışmaları, Mahmut Laçin’in askerî kariyerinin satır başlarını göz önüne seriyor. Özdemir, "Balkan Savaşı sırasında Kırkkilise ve Vize muharebelerinde yaralanan Mahmut Laçin, tedavisinin ardından yeniden cepheye döndü. Çatalca Muharebesi’nde şehit düşen Laçin’in hatırası, Osmanlı askerî hafızasında yaşatıldı ve bir ağır bataryaya 'Şehit Laçin Bataryası' adı verildi" sözleriyle subayın hatırasının nasıl yaşatıldığını aktarıyor. Bu bağlamda fotoğrafların bulunması, adı anılan bir birliğe bağlanan kişisel bir tarihin yüzünü de günümüze taşıdı.

arşiv belgeleri ve aile albümünün birleşimi:

Arşiv belgeleri ile aileye ait görsel malzemenin bir araya gelmesi, Balkan Savaşları cephelerinde görev yapan bir Erzurumlu subayın yaşamına dair daha bütünlüklü bir anlatı oluşturuyor. Bir tarafta Osmanlı askerî kayıtları ve tanımlayan belgeler, diğer tarafta ise nesiller boyunca korunmuş fotoğraflar bulunuyor. Bu iki kaynak birbirini tamamladığında, Mahmut Laçin artık yalnızca adı arşivlerde geçen bir subay değil; yüzü, ailesi ve hatırasıyla Erzurum tarihinin somut bir parçası olarak yeniden yerini alıyor.

Fotoğrafların kamuya açılması aynı zamanda aile hafızasının tarihî mirasın korunmasındaki rolünü de vurguluyor. Torun Seda Laçin Tek tarafından muhafaza edilen kareler, bireysel belleğin kolektif tarihe eklediği değerin çarpıcı bir örneğini sunuyor. Araştırmaların devamı, bu tür görsellerin arşiv belgeleriyle birlikte değerlendirilmesi halinde Balkan Savaşları dönemine dair yeni ve zenginleştirici bulguların ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak, ortaya çıkan fotoğraflar yalnızca bir askerî şahsiyetin görüntüsünü belgelemekle kalmıyor; bir ailenin nesilden nesile taşıdığı hafızayı ve Osmanlı askerî belleğinde yer bulan bir eserin günümüze uzanan izini de gözler önüne seriyor.

İKİNCİ FOTOĞRAF İSE MAHMUT LAÇİN’İN AİLESİNE AİT ÖNEMLİ BİR HATIRAYI TAŞIYOR.