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Sporcu antrenör Doğan Köy'de 440 kovanla organik bal üretiyor

Erzurum Şenkaya Doğan Köy Mahallesi'nde antrenör Alim Eser, 21 yıldır 440 kovanla yüksek rakımda, kimyasal katkısız organik bal üretiyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sporcu antrenör Doğan Köy'de 440 kovanla organik bal üretiyor

Erzurum'da sporcu ve arıcı:

Erzurum’un Şenkaya ilçesi Doğan Köy Mahallesi’nde yaşayan profesyonel fitness ve vücut geliştirme antrenörü Alim Eser, 21 yıldır arıcılık yapıyor. Yüksek rakımlarda ve kimyasal ürünlerden uzak koşullarda ürettiği organik ballarla dikkat çeken Eser, sporculuğunu ve arıcılığını aynı kararlılıkla sürdürüyor.

zorlu arazi ve tek başına yürütülen bakım:

Eser, zorlu arazi şartlarında 440 arı kovanının bakımını tek başına yapıyor. Arıcılığın büyük emek ve sabır gerektirdiğini belirten Eser, işin zorluklarını "Hayatım survivor kadar zor" sözleriyle özetliyor. Üretim alanının yüksek rakımı ve kimyasal girdi kullanılmaması, elde edilen balların karakterini ve kalitesini etkiliyor.

kalite, analiz ve sektöre çağrı:

Ürettiği balların analizlerini düzenli olarak yaptırdığını söyleyen Eser, çıkan sonuçların balının kalitesini ortaya koyduğunu ve ürettiği organik balların "Türkiye’de birinciliğe aday" olduğunu belirtiyor. Piyasada çok sayıda sahte ve şeker katkılı bal bulunduğuna dikkat çekerek tüketicilere güvendikleri ve üretimini bildikleri arıcılardan alışveriş yapma çağrısında bulunuyor.

üretici talepleri ve kullanım önerileri:

Eser, Tarım ve Orman Bakanlığı’na arılara şeker verilmesinin önlenmesi yönünde çağrı yapıyor: "Arılara şeker verilmesi yasaklansın." Doğal üretimi savunan Eser, alın teri döken üreticilerin emeklerinin karşılığını almak istediğini vurguluyor. Sporcu olarak doğal ve organik beslenmeye önem veren Eser, ürettiği kırmızı ve açık renkli balların yalnızca kahvaltıda değil sütlaç, hoşaf ve aşure gibi farklı tariflerde de kullanılabileceğini söylüyor. Son olarak Eser, "Şekere hayır" mesajını ileterek, "İşini hakkıyla yapan, alın teri döken herkese selam ve saygılarımı iletiyorum" dedi.

PROFESYONEL FİTNESS VE VÜCUT GELİŞTİRME ANTRENÖRÜ ALİM ESER, 21 YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ ARICILIK...

PROFESYONEL FİTNESS VE VÜCUT GELİŞTİRME ANTRENÖRÜ ALİM ESER, 21 YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ ARICILIK MESLEĞİNDE YÜKSEK RAKIMLARDA, KİMYASAL ÜRÜNLERDEN UZAK, ORGANİK BAL ÜRETİYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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