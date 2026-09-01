Eskişehir'de gençlik faaliyetlerinde verimlilik ve kapsam odaklı yeni dönem planlaması

toplantının odağı:

Eskişehir'de düzenlenen değerlendirme toplantısında Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Gençlik Hizmetleri Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdürleri ile bir araya geldi. Toplantıda temel amaç, bir sonraki sezon için gençlik faaliyetlerinin daha planlı, kapsamlı ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamak olarak belirlendi.

yeni dönem hedefleri ve projeler:

Katılımcılar, gençlere yönelik çalışmaların alan ve içerik bakımından genişletilmesine yönelik öneriler sundu. Faaliyetlerin hedef kitleye ulaşabilirliğinin artırılması, merkezler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve etkinliklerin sürdürülebilir hale getirilmesi üzerinde duruldu. Görüş alışverişinde proje öncelikleri, mekân kullanımı ve katılımın teşvik edilmesine yönelik yöntemler ele alındı.

uygulama ve izleme:

Toplantıda ayrıca planlanan faaliyetlerin uygulanmasına ilişkin koordinasyon mekanizmaları ve izleme süreçleri tartışıldı. Hasan Kalın ve ekip, program takvimi oluşturma, kaynak dağılımı ve geri bildirim kanallarıyla faaliyetlerin verimliliğinin artırılacağını vurguladı. Katılımcılar, gençlerin ihtiyaçlarına dayalı, kapsayıcı ve erişilebilir etkinlikler düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.

ESKİŞEHİR'DE GENÇLİK FAALİYETLERİ İÇİN YENİ DÖNEM HEDEFLERİ İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI.