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Eskişehir'de veresiye reddi sonrası silahlı saldırıda hırdavatçı yaralandı

Eskişehir'de hırdavatçı Cafer Ökçe, veresiye talebini reddettiği bir müşterinin tabancayla başına vurup silahla tehdit etmesi sonucu yaralandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de veresiye reddi sonrası silahlı saldırıda hırdavatçı yaralandı

Eskişehir'de hırdavatçının iş yerinde saldırıya uğraması

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir hırdavat dükkanında işletmeci Cafer Ökçe, veresiye çalışmadıkları için malzeme almak isteyen bir müşteriyle tartıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, müşterinin talebi reddedilince sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayın ayrıntıları:

İşletmeciye göre müşteri dükana gelip derz dolgusu ve alçıpan almak istedi. Ödemeyi yazdırmak isteyen müşteri, talebinin kabul edilmemesi üzerine durumu kabul etmeyip, işletmeciyi veresiye vermemekle karşı karşıya bıraktı. Görgü tanıklarının anlattığına göre tartışma büyüdü; müşteri, işletmeciyi "Maliye'ye şikayet ederim" diyerek tehditle bulundu ve daha sonra yanında bulundurduğu tabancayla Ökçe'nin başına vurdu, ardından silahı doğrulttu.

Mağdurun ifadesi ve soruşturma:

Başından yaralanan Cafer Ökçe, olay anını şu sözlerle aktardı: "Sabah saatlerinde buraya geldi ve benden malzeme istedi. Ürünü alıp geldim, parasını sorduğunda veresiye yazdırmak istedi. Biz de veresiye veremeyeceğimizi söyledik. 'Sen yazmazsan ben de seni Maliye'ye şikayet ederim' dedi. Ardından sinirlenip tabanca çıkardı. Kafama vurdu, bana doğru iki defa silah salladı, doğrulttu. Allah'tan ateş etmedi."

Ökçe, adli bir sürece yol açmamak ve kendisine zarar gelmemesi için karşılık vermediğini, daha sonra karakola başvurduklarını ve müşteri hakkında şikayette bulunduklarını belirtti: "Ben adli bir durum olmasın, başıma iş gelmesin diye karşılık bile vermedim ama başıma bu geldi. Karakola gidildiğinde de oyuncağını götürmüşler ama buradaki gerçek silahtı. Şikayetçi olduk."

Olayın ardından çevredekiler mağdura yardım ederken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, saldırganın yakalanması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

CAFER OKÇE

CAFER OKÇE

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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