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Gurbetten kur'an kursuna: eşinin adını yaşatan 32 bin euro

Hollanda'da yaşayan Denizlili Fatı Öksüz, eşinin adına Göveçlik'te yapımı süren yatılı Kur'an kursunun tefrişatı için 32 bin euro bağış yaptı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gurbetten kur'an kursuna: eşinin adını yaşatan 32 bin euro

Gurbetten gelen destek Göveçlik'te hayat buluyor

Hollanda'da yaşayan Denizlili hayırsever Fatı Öksüz, vefat eden eşi Ömer Öksüz anısına Göveçlik Mahallesi'nde yapımı süren yatılı Kur'an kursunun tefrişatında kullanılmak üzere 32 bin euro bağışladı. Bağış nedeniyle Denizli İl Müftülüğü'nde bir protokol töreni düzenlendi.

Protokol töreni ve bağışın hedefleri:

Törene Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Türkiye Diyanet Vakfı Denizli Şubesi Uzmanı Ahmet Gazi ve bağış sahibi Fatı Öksüz katıldı. Pamuklu, kaba inşaatı tamamlanan binada iç dekorasyon ve tefrişat çalışmalarının başladığını belirterek, yapılan bağışın öncelikle sınıfların tefrişatı ile mescit yapımında değerlendirileceğini söyledi.

Fatı Öksüz, Tavas'ın Aydoğdu Mahallesi'nde doğduklarını, uzun süredir Hollanda'da yaşadıklarını ve eşiyle birlikte Denizli'de kalıcı bir hayır bırakma arzusunda olduklarını anlattı. Eşinin hayattayken planladıkları bu desteği, vefatının ardından hayata geçirebildiğini ifade eden Öksüz, bağışın eşinin adının yaşatılması bakımından kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

İsimler binada yaşatılacak:

Müftü Pamuklu, tefrişatı yapılan sınıfların kapılarına bağış sahiplerinin isimlerinin yazılacağını ve binanın girişinde oluşturulacak hayırseverler bölümünde de isimlerin yer alacağını açıkladı. Bu kapsamda kursta tefrişatı gerçekleştirilen sınıfların kapılarına Ömer-Fatı Öksüz isminin yazılacağı belirtildi.

Pamuklu, hayırseverlerin katkılarının sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamadığını, gelecekte eğitim görecek hafızlar ve öğrenciler için de kalıcı hizmet oluşturduğunu söyleyerek, Fatı Öksüz'e teşekkür etti. Ayrıca kursun tamamlanarak hizmete girmesi için diğer Denizlili hayırseverlere de çağrı yaptı; isteyenlerin sınıfların tefrişatını üstlenerek destek olabileceğini belirtti.

Hollanda'daki gurbet hayatından Denizli'ye uzanan 32 bin euro tutarındaki bağış, yapımı devam eden yatılı Kur'an kursuna mali katkı sağlarken, Ömer Öksüz'ün hayır yapma arzusu da eşinin girişimiyle yaşatılmış oldu.

HOLLANDA’DA YAŞAYAN DENİZLİLİ HAYIRSEVER FATI ÖKSÜZ, VEFAT EDEN EŞİ ÖMER ÖKSÜZ’ÜN ADINA GÖVEÇLİK...

HOLLANDA’DA YAŞAYAN DENİZLİLİ HAYIRSEVER FATI ÖKSÜZ, VEFAT EDEN EŞİ ÖMER ÖKSÜZ’ÜN ADINA GÖVEÇLİK MAHALLESİ’NDE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN YATILI KUR’AN KURSUNUN TEFRİŞATINDA KULLANILMAK ÜZERE 32 BİN EURO BAĞIŞLADI. İL MÜFTÜSÜ ABDULLAH PAMUKLU, BAĞIŞIN SINIFLARIN TEFRİŞATI VE MESCİT YAPIMINDA DEĞERLENDİRİLECEĞİNİ AÇIKLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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