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Kayseri'de Ayowunmi ilk maçında 78. dakikada gol sevinci yaşattı

Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün transferi Nijeryalı Ayowunmi Mama Omosuyi, Süper Lig'de 78. dakikada ilk golünü atarak takımına galibiyet yaşattı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'de Ayowunmi ilk maçında 78. dakikada gol sevinci yaşattı

Kayseri'de Ayowunmi ilk maçında 78. dakikada gol sevinci yaşattı

Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün Nijeryalı orta saha oyuncusu Ayowunmi Mama Omosuyi, Süwen Kadınlar Süper Lig'deki açılış maçında ilk golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı ekip sezona galibiyetle başladı ve yeni transferin katkısı maçın öne çıkan anlarından biri oldu.

maçın dönüm anı:

Sultanbeyli Gücü Spor Kulübü ile oynanan karşılaşmada 11'de sahaya çıkan ve doksan dakika boyunca oyunda kalan Ayowunmi Mama Omosuyi, 78. dakikada takımını öne geçiren şık bir gol attı. Gol, maçın gidişatını değiştiren ve Kayseri'nin zaferine zemin hazırlayan an olarak kayda geçti.

takım tepkisi ve maç sonrası:

Golün ardından oyuncu takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşadı; maç sonunda ise tebrikleri tek tek kabul etti. Teknik ekip ve taraftarlar, yeni transferin performansını olumlu bulurken, bu gol oyuncunun kulüpteki ilk resmi skor katkısı olarak kayda geçti.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ&#039;NÜN NİJERYALI OYUNCUSU AYOWUNMİ MAMA OMOSUYİ İLK GOLÜNÜ ATTI.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ'NÜN NİJERYALI OYUNCUSU AYOWUNMİ MAMA OMOSUYİ İLK GOLÜNÜ ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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