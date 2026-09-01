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Kayseri kadınlarda sezona galibiyetle başlayan umut

Kayseri Kadın FK, sezonun açılış maçını 4-3 kazanarak morali yükseltti; 5 Eylül'de Antalya'da 1207 Antalyaspor ile karşılaşacak.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri kadınlarda sezona galibiyetle başlayan umut

Kayseri kadınlarda sezona galibiyetle başlayan umut

Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı. Evinde oynadığı açılış maçında İstanbul temsilcisi Sultanbeyli Gücü Spor Kulübü'nü 4-3 mağlup eden sarı-kırmızılı ekipte moraller üst seviyeye çıktı.

Hazırlık ve yolculuk planı:

Kayseri Kadın FK, ligin 2. haftasında oynanacak mücadele için hazırlıklara bugün başlayacak. Kafile, maç öncesi çalışmaları tamamladıktan sonra Cuma günü karayoluyla Antalya'ya hareket edecek ve orada maç saatini beklemeye başlayacak.

Maç bilgileri:

1207 Antalyaspor Kadın FK ile Kayseri Kadın FK arasındaki karşılaşma, 5 Eylül Cumartesi günü Antalya Zeytinköy 2 Nolu Saha'da saat 17.00'de başlayacak. Deplasman maçı, Kayseri için sezona erken dönemde ivme kazandırma fırsatı niteliğinde olacak.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ 2026-2027 SEZONUNA GALİBİYETLE BAŞLADI.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ 2026-2027 SEZONUNA GALİBİYETLE BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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