Aileye sürpriz yapmak için bindiği gemide Nihat Pancar kayboldu

Girne-Mersin seferinde kayboldu:

Nihat Pancar (51), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında batan gemide kayboldu. Ailesinin verdiği bilgiye göre Pancar, Girne'den Mersin'e hareket eden feribota, haber vermeden binmiş ve sefer açıldıktan kısa süre sonra gemi batmıştı. Pancar’ın memleketi Hatayın Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesindeki baba evinde yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Ailenin ifadeleri ve son görüşme:

Eşi Özlem Pancar, eşinin onlara sürpriz yapmak için haber vermeden yola çıktığını belirterek, "Geleceğinden haberimiz yoktu, en son 10.30’da bizle görüştü. Kızım babasına ne zaman geleceğini sordu ve geleceğim diyerek cevap verdi"" dedi. Özlem Pancar, kayınpederini arayarak eşinin "1 Eylül"de geleceğini söylediğini aktardı. Eşinin kendilerine haber vermeden feribota bindiğini söyleyen Özlem, "Umutluyum, bizi arayacağına dair içimde his var" ifadesini kullandı ve eşinin şu an ölenler ya da hastanede tedavi görenler arasında olmadığını, kayıp olarak arandığını söyledi.

Ailedeki belirsizlik ve beklenti:

Kızı Sanem Pancar, babasıyla "30 Ağustos"ta görüştüklerini ve yolculuk veya dönüş planına dair bir söz almadıklarını anlattı: "Babamla 30 Ağustos’ta görüştük, geleceğine ya da yolculuk yapacağına dair bir şey söylemedi. Şans eseri haberlerde gördük. Her yeri aradık ama babamı bulamadık." Ağabeyi Oktay Pancar ise "Tek isteğimiz ağabeyimin sağ salim geri gelmesi. Devletimize güveniyoruz. İnşallah güzel haberini bize verirler" diyerek bulunmasını beklediklerini ifade etti.

Yakınların aktardığı bilgilere göre Pancar, yaklaşık üç ay önce iş aramak amacıyla Kıbrıs’a gitmiş ve aşçılık yaptığı, ara sıra aileyi ziyaret etmeyi planladığı belirtildi. Ailenin beklentisi, yetkililerden gelecek olumlu haberle belirsizliğin sonlanması yönünde.

PANCAR AİLESİ