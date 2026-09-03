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Eğil'de konforlu ve güvenli ulaşım için karayolu çalışması başladı

Eğil Belediyesi, Diyarbakır–Eğil karayolunda başlattığı yapım çalışmasıyla ulaşımı güvenli, konforlu ve güçlü hale getirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Eğil'de konforlu ve güvenli ulaşım için karayolu çalışması başladı

Eğil'de karayolu yapım çalışması başladı

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi kentte yol yapım çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, öncelikli olarak Diyarbakır–Eğil karayolu üzerinde yürütülen işleri sürdürerek ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Başkanın açıklaması:

Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır hemşehrilerimizin beklediği Diyarbakır-Eğil karayolu yapım çalışmalarına başlandı. Ulaşımı daha güvenli, konforlu ve güçlü hale getirecek bu önemli yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. 'Yol medeniyettir' düsturuyla, gönülleri ve şehirleri birbirine bağlıyoruz" dedi.

Çalışmanın hedefleri:

Seydaoğlu, projeyle ulaşımın güvenliğini ve konforunu artırmayı, ilçenin ana bağlantı yolunu daha sağlam bir hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Ulaşımın güvenli, konforlu ve güçlü hale gelmesiyle hem günlük yaşam hem de bölge içi erişilebilirlik açısından iyileşme sağlanması amaçlanıyor.

DİYARBAKIR&#039;DA, EĞİL BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI. BELEDİYE...

DİYARBAKIR'DA, EĞİL BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI. BELEDİYE BAŞKANI FIRAT SEYDAOĞLU (TAKIM ELBİSELİ OLAN)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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