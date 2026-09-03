Siirt'te kırsalda altyapı önceliği ve tesislerde yerinde değerlendirme

Siirt'te KÖYDES değerlendirme toplantısı

Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında İl Özel İdaresi Asfalt Plenti Tesisleri toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirmede, il genelindeki köylerin altyapı ihtiyaçları, yürütülen çalışmalar ve planlanan yatırımlar ele alındı.

toplantının odağı

Görüşmelerde öncelikli köy ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, hizmetlerin etkin, verimli ve planlı bir biçimde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. Vali Kızılkaya, kırsal bölgelerde vatandaş memnuniyetinin öncelikli hedef olduğunu belirterek, yatırımların proje süreçlerinin titizlikle takip edilmesi ve ödeneklerin hızlı ve etkin kullanılması yönünde birimlere talimat verdi.

saha incelemeleri ve tesis ziyareti

Toplantının ardından Vali Kızılkaya ve beraberindeki heyet; Asfalt Plenti ile Taş Kırma, Yıkama, Eleme ve Mekanik Stabilizasyon Tesisi, yapımı devam eden Beton Santrali ve Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve tesislerdeki ilerlemeler yerinde değerlendirildi.

katılımcılar ve kararların öne çıkanları

Toplantıya ilçe kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Carlık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ile İl Özel İdaresi birim müdürleri katıldı. Oturumda altyapı yatırımlarının önceliklendirilmesi, uygulama süreçlerinin hızlandırılması ve kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması öne çıkan kararlar arasında yer aldı.

İRT’TE KÖYLERİN ALTYAPI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI VE KIRSAL KESİMDE YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN KÖYDES ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.