Yeterli çoğunluk sağlanamayınca Düzce kent konseyi seçimi 17 eylüle ertelendi

Düzce kent konseyi seçimi 17 Eylül'e ertelendi

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurulu, bugün düzenlenen toplantıda üyelerin yeterli çoğunluğunu sağlayamaması nedeniyle tüzük gereği iptal edildi ve seçim 15 gün sonraya bırakıldı. Toplantının ikinci oturumu, tek aday olarak katılacak olan Orhan Yılmaz için 17 Eylül Perşembe günü yapılacak.

toplantının iptal gerekçesi:

Genel kurul, Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi konferans salonunda toplandı; ancak konsey üyelerinin çoğunluğu sağlamaması üzerine toplantı yöneticileri tüzüğe uygun şekilde oturumu sonlandırdı. Kent Konseyi Başkanı Cihan Ünal, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, katılım gösteren üyelere teşekkür ederek yeterli çoğunluk elde edilemediği için erteleme kararı alındığını belirtti.

aday ve mesajları:

Seçimlerde tek aday olan Orhan Yılmaz katılımcılara yönelik konuşmasında, kent konseyindeki isimlerin değerine vurgu yaptı ve istişarenin önemine dikkat çekti. Yılmaz, Düzce için yapılacak çalışmalarda üyeleri dinlemeye hazır olduğunu, kentle bağını ve geçmişteki idarecilik tecrübelerini hatırlatarak seçim sonrasında aktif çalışma taahhüdünde bulundu.

İptal edilen ilk oturumun ardından ikinci toplantı, 17 Eylül Perşembe günü saat 15:00'te aynı salonda gerçekleştirilecek. Konsey yönetimi, yeni tarihte yeterli çoğunğun sağlanmasıyla seçimin tamamlanmasını hedefliyor.

DÜZCE BELEDİYESİ KENT KONSEYİ SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU, BUGÜN DÜZENLENEN TOPLANTIDA ÜYE YETERLİ ÇOĞUNLUĞUNUN SAĞLANAMAMASI ÜZERİNE 15 GÜN ERTELENDİ.