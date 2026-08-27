Aileyi güçlendirme planı Elazığ'da kurumlar arası koordinasyonu öne çıkardı

Toplantı ve katılımcılar:

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Yardımcısı Armağan Turan başkanlığında yapıldı. Toplantıya Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı. Oturumda, il genelinde aileye yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amaçlandı.

Gündemdeki temel konular:

Toplantıda, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı çerçevesinde aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi ön planda tutuldu. Aile bireylerinin sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesine ilişkin politikalar, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması ile ailelerin karşılaşabileceği risklerin azaltılmasına yönelik stratejiler detaylı olarak ele alındı.

İş birliği ve sonraki adımlar:

Katılımcılar, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetleri değerlendirdi ve ilgili kurumların sorumluluk dağılımı üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde sürdürülebilmesi için eşgüdüm mekanizmalarının güçlendirilmesine vurgu yapıldı. Ayrıca plan kapsamında yürütülen çalışmaların izlenmesi ve sonuçların raporlanmasına yönelik işlemlerin devam edeceği belirtildi.

Toplantı, aile ve evlilik kurumunun güçlendirilmesine, sosyal refahın artırılmasına ve koruyucu hizmetlerin yaygınlaştırılmasına yönelik somut adımların planlanmasıyla sonlandırıldı.

ELAZIĞ’DA İL KOORDİNASYON TOPLANTISI