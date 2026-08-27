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Karabük Üniversitesi'nde spor salonu inşaatını rektör yerinde inceledi

Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesi'nde yapımı süren spor salonu inşaatını yerinde inceleyerek çalışmaların durumu ve takvim hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Karabük Üniversitesi'nde spor salonu inşaatını rektör yerinde inceledi

Rektör Kırışık inşaatta incelemelerde bulundu

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, kampüs içinde yapımı devam eden spor salonunun inşaat alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemeye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Genel Sekreter Lütfü Köm ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

Çalışmaların mevcut durumu ve süreç değerlendirmesi:

Rektör Kırışık, inşaat alanında yetkililerden projenin aşamaları ve iş programı hakkında bilgi aldı. Yerinde yapılan gözlemlerle çalışmaların ilerleyişi değerlendirildi.

İnceleme sırasında saha koordinasyonu ve yürütülen işlemlerdeki aşamalar masaya yatırıldı; kurum içi iletişim ve denetim mekanizmalarının sürecin sağlıklı işlemesindeki rolü ele alındı.

Takvim ve altyapı hedefleri:

Toplantıda, spor salonunun yapım sürecinin planlanan takvime uygun ilerlemesi özellikle vurgulandı ve gerekli koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Karabük Üniversitesi, öğrencilerin akademik gelişimi yanında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini destekleyecek fiziki altyapıyı güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rektör Kırışık'ın yerinde yaptığı değerlendirmeler, projenin takibinin devam edeceğini ve tamamlanma sürecinin takip edileceğini gösterdi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, YAPIMI DEVAM EDEN SPOR SALONUNUN İNŞAAT...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, YAPIMI DEVAM EDEN SPOR SALONUNUN İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNARAK ÇALIŞMALARIN MEVCUT DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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