Denizli Büyükşehir Belediyesi miniklerin okul heyecanını kırtasiye paketleriyle paylaşıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden destek dağıtımları:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve ilkokula başlayacak öğrencilerin okul heyecanına ortak olmak amacıyla başlattığı kırtasiye ve çanta desteğinin dağıtımlarına başladı. Proje, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.

Setin içeriği ve amaçları:

İlkokula adım atan minikler için özel olarak hazırlanan setlerde çanta, kalemlik, beslenme çantası, resim defteri, kuru boya, pastel boya, kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş ve güzel yazı defteri yer alıyor. Belediye, bu destekle hem öğrencilerin okula başlama sevincini paylaşmayı hem de ailelerin kırtasiye masraflarını hafifletmeyi hedefliyor.

Başvuru süreci ve dağıtım takvimi:

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından, başvurusu kabul edilen ailelere bilgilendirme yapılıyor. Dağıtımlar, belirlenen plan ve takvim doğrultusunda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde sürdürülüyor.

Başvuruların süresi 7 Eylül'e kadar uzatıldı. Başvuru yapmak isteyenler, belediyenin internet sitesindeki "Başvurular" sekmesinden www.denizli.bel.tr adresine veya doğrudan https://apps.denizli.bel.tr/kirtasiyeyardimibasvuru/ bağlantısına yönlendirilerek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İLKESİYLE İLKOKULA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BAŞLATTIĞI KIRTASİYE VE ÇANTA DESTEĞİNDE DAĞITIMLARA BAŞLADI.