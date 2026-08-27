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Üç arkadaşın köşe başı girişimi: limonata satarak biriktiriyorlar

Amasya Merzifon'da üç çocuk, harçlıkla aldıkları limonata tozunu köşe başında bardağı 10 TL'ye satarak para biriktiriyor; mahalleli destek verdi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:42

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Üç arkadaşın köşe başı girişimi: limonata satarak biriktiriyorlar

Merzifon sokaklarında küçük girişimciler

Amasya’nın Merzifon ilçesinde üç çocuk, aldıkları harçlıkla bakkaldan limonata tozu alıp sokakta satmaya başladı. Yunus Emre Mahallesi köşe başında konuşlanan ekip, "Buz gibi limonata" sloganıyla sesleniyor ancak ilk saatlerde siftah yapmakta zorlandılar.

satış fikri ve günlük uygulama:

Günlük satışlarının merkezinde Ömer Sıraç Turğan, Miraç Bal ve Cihan Çınar Öztürk var. Her gün bardağı 10 TL olmak üzere bir şişe limonata satmaya çalışıyorlar. Harçlıklarıyla aldıkları toz limonatayı soğuk suyla karıştırıp bardak bardak müşterilere sunan çocuklar, gelirlerini artırıp ileride ürün çeşitliliği yapmayı planlıyor.

mahalle desteği ve ailelerin tepkisi:

Çocukları gören mahalle sakinleri destek olmak için alışveriş yaptı. Motosikletini durdurup limonata alan Bekir Ünsün, çocukların girişimci ruhunu örnek göstererek diğerlerini de alışverişe davet etti. Yaz tatili bitince eğitimlerine devam edecek olan çocuklardan 8 yaşındaki Ömer Sıraçın babası Tanju Turğan ise durumu şöyle anlattı: "Limonata sattıklarından haberimiz yoktu. Dondurma alması için para vermiştim. Limonata tozunu soğuk suyla karıştırıp bardak bardak satmaya başlamışlar. Meğerse arkadaşlar ticarete başlamışlar".

Çocukların sokak tecrübesi ve mahalle desteği, girişimcilik ruhunun küçük yaşlarda nasıl beslendiğine dair somut bir örnek oluşturuyor. Satışlar arttıkça çocukların birikim hedefleri ve ürün planları mahallede ilgiyle takip ediliyor.

AMASYA’NIN MERZİFON İLÇESİNDE HARÇLIKLARIYLA LİMONATA TOZU ALIP İÇECEĞE DÖNÜŞTÜREREK SOKAKTA...

AMASYA’NIN MERZİFON İLÇESİNDE HARÇLIKLARIYLA LİMONATA TOZU ALIP İÇECEĞE DÖNÜŞTÜREREK SOKAKTA SATMAYA GAYRET EDEN ÜÇ KAFADAR ÇOCUK PARA BİRİKTİRMEYE ÇALIŞIYOR. ‘BUZ GİBİ LİMONATA’ SLOGANIYLA SESLENMELERİNE RAĞMEN UZUN SÜRE SİFTAH YAPAMAYAN ÇOCUKLARA MAHALLE SAKİNLERİ DESTEK OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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