Vanspor’un geleceğini inşa eden ziyaret: Özgür İreç İlhan altyapıyla buluştu

ziyaret ve değerlendirme toplantısı:

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Özgür İreç İlhan ve yönetim kurulu üyeleri, kulübün altyapı tesislerini ziyaret ederek genç sporcular ve teknik kadroyla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında altyapı koordinatörleri ve antrenörlerle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda altyapının mevcut durumu, ihtiyaçları, eksiklikleri ve önümüzdeki döneme ilişkin yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Görüşmenin ardından altyapı koordinatörlüğü tarafından hazırlanan detaylı rapor Kulüp Başkanı Özgür İreç İlhan’a sunuldu.

başkanın hedefleri ve mesajı:

Başkan İlhan, genç sporcularla yakından ilgilenmenin ve altyapıya öncelik vermenin öncelikleri arasında olduğunu belirtti. İlhan'ın sözleri şu şekilde aktarıldı: "Bu kulübün geleceğini yalnızca bugünün sonuçlarıyla değil, yarının Vanspor’unu oluşturacak çocuklarımızla birlikte inşa etmek zorundayız. Görevde olduğumuz süre boyunca altyapımızı, kulübümüzün en önemli yapı taşlarından biri olarak göreceğiz. Bu memleketin çocuklarına inanıyor; onların yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri, gelişebilecekleri ve Vanspor formasıyla gelecek hayalleri kurabilecekleri güçlü bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz"

altyapıya yapılan yatırımın önemi:

İlhan, altyapıya ayrılan kaynakları sadece kulübün değil, kentin gençlerine yapılmış bir yatırım olarak gördüklerini vurguladı. Başkanın sözleri şöyle devam etti: "Altyapımıza yapılacak her yatırımı Vanspor’un geleceğine ve Van’ın gençlerine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Kendi evlatlarımızın önünü açacak, onları destekleyecek ve Vanspor’un geleceğinde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacağız"

Kulüp yetkilileri, rapor doğrultusunda önceliklerin belirleneceğini ve altyapıdaki ihtiyaçlara yönelik planlı çalışmaların hayata geçirileceğini bildirdi.

VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ BAŞKANI ÖZGÜR İREÇ İLHAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, KULÜBÜN ALTYAPI TESİSLERİNİ ZİYARET EDEREK GELECEĞİN TEMİNATI OLAN GENÇ SPORCULAR VE TEKNİK EKİPLE BİR ARAYA GELDİ.