Dolar 48,1321 +0,03%
Euro 56,1719 -0,04%
Bist 14.576,71 -0,23%
Altın Gram 7.177,07 -0,33%
EUR/USD 1,1648 -0,08%
Brent Petrol 87,59 +0,75%
--°

Barü'de yapay zekâyla akademik ve kurumsal destek: BARÜ AI kullanıma sunuldu

Bartın Üniversitesi, personelin akademik ve idari işlerinde güvenli yapay zekâ kullanımını hedefleyen 'BARÜ AI' platformunu web ve mobil erişime açtı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Barü'de yapay zekâyla akademik ve kurumsal destek: BARÜ AI kullanıma sunuldu

Barü'de yapay zekâ uygulaması hayata geçirildi

Bartın Üniversitesi (BARÜ), personelin akademik ve kurumsal çalışmalarında yapay zekâ teknolojilerinden güvenli ve etkin biçimde yararlanabilmesi amacıyla geliştirilen 'BARÜ AI' platformunu kullanıma sundu.

Uygulama, BARÜ Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü tarafından hazırlandı ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yapay zekâ kullanımına ilişkin etik ilkeleri ve rehberliği çerçevesinde kurumsal standartlara göre tasarlandı. Platform hem web hem de mobil cihazlarda erişilebilir şekilde hizmet veriyor.

Akademik ve kurumsal çalışmalara yapay zekâ desteği:

'BARÜ AI', personelin günlük akademik ve idari çalışmalarında metin üretme, özetleme, çeviri, kod yazma, fikir geliştirme, planlama ve görsel oluşturma gibi alanlarda yapay zekâ destekli araçlar sunuyor. Programlama alanında örnek kod oluşturma, kod açıklama ve hata ayıklama desteği sağlanırken, metinlerden görsel ve illüstrasyon üretme imkânı da bulunuyor. Ayrıca platformun yapay zekâ destekli sohbet hizmetinde sohbet geçmişi kaydediliyor.

Mobil erişim ve kurumsal güvenlik:

Platforma baruai.bartin.edu.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. Kullanıcılar, BARÜ Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden kimlik doğrulaması yaparak kurumsal güvenlik standartlarına uygun biçimde platformu kullanabiliyor.

Android cihazlarda tarayıcı üzerinden giriş yapıldıktan sonra 'Ana Sayfaya Ekle / Uygulamayı Yükle' seçeneğiyle; iOS cihazlarda ise 'Paylaş' butonunun ardından 'Ana Ekrana Ekle' seçeneği ile platform ana ekrana eklenebiliyor ve doğrudan erişim sağlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, BARÜ'nün dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda yapay zekâ ve diğer yenilikçi teknolojilerin akademik ve idari süreçlerde doğru ve bilinçli kullanımını teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti ve platformun geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada platformun erişim adresinin https://baruai.bartin.edu.tr/ olduğu vurgulandı.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) PERSONELİNİN AKADEMİK VE KURUMSAL ÇALIŞMALARINDA YAPAY ZEKÂDAN GÜVENLİ...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) PERSONELİNİN AKADEMİK VE KURUMSAL ÇALIŞMALARINDA YAPAY ZEKÂDAN GÜVENLİ VE ETKİN BİÇİMDE YARARLANABİLMESİ AMACIYLA GELİŞTİRİLEN "BARÜ AI" KULLANIMA SUNULDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük Üniversitesi'nde spor salonu inşaatını rektör yerinde inceledi
images

Her mahallede sessiz çalışma: Elazığ kütüphanelerine yaz dönemi yoğun ilgisi
images

Denizli Büyükşehir Belediyesi miniklerin okul heyecanını kırtasiye paketleriyle...
images

Aileyi güçlendirme planı Elazığ'da kurumlar arası koordinasyonu öne çıkardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İmece dayanışması yarım kalan fındık hasadını tamamladı

Karabük Üniversitesi'nde spor salonu inşaatını rektör yerinde inceledi

Efeler'de dayanışma büyüyor: Efem Kart 10 milyon liralık destek sağladı

Minik fırçalar Güvercinlik'te sergilendi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı