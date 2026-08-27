Barü'de yapay zekâyla akademik ve kurumsal destek: BARÜ AI kullanıma sunuldu

Barü'de yapay zekâ uygulaması hayata geçirildi

Bartın Üniversitesi (BARÜ), personelin akademik ve kurumsal çalışmalarında yapay zekâ teknolojilerinden güvenli ve etkin biçimde yararlanabilmesi amacıyla geliştirilen 'BARÜ AI' platformunu kullanıma sundu.

Uygulama, BARÜ Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü tarafından hazırlandı ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yapay zekâ kullanımına ilişkin etik ilkeleri ve rehberliği çerçevesinde kurumsal standartlara göre tasarlandı. Platform hem web hem de mobil cihazlarda erişilebilir şekilde hizmet veriyor.

Akademik ve kurumsal çalışmalara yapay zekâ desteği:

'BARÜ AI', personelin günlük akademik ve idari çalışmalarında metin üretme, özetleme, çeviri, kod yazma, fikir geliştirme, planlama ve görsel oluşturma gibi alanlarda yapay zekâ destekli araçlar sunuyor. Programlama alanında örnek kod oluşturma, kod açıklama ve hata ayıklama desteği sağlanırken, metinlerden görsel ve illüstrasyon üretme imkânı da bulunuyor. Ayrıca platformun yapay zekâ destekli sohbet hizmetinde sohbet geçmişi kaydediliyor.

Mobil erişim ve kurumsal güvenlik:

Platforma baruai.bartin.edu.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. Kullanıcılar, BARÜ Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden kimlik doğrulaması yaparak kurumsal güvenlik standartlarına uygun biçimde platformu kullanabiliyor.

Android cihazlarda tarayıcı üzerinden giriş yapıldıktan sonra 'Ana Sayfaya Ekle / Uygulamayı Yükle' seçeneğiyle; iOS cihazlarda ise 'Paylaş' butonunun ardından 'Ana Ekrana Ekle' seçeneği ile platform ana ekrana eklenebiliyor ve doğrudan erişim sağlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, BARÜ'nün dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda yapay zekâ ve diğer yenilikçi teknolojilerin akademik ve idari süreçlerde doğru ve bilinçli kullanımını teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti ve platformun geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada platformun erişim adresinin https://baruai.bartin.edu.tr/ olduğu vurgulandı.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) PERSONELİNİN AKADEMİK VE KURUMSAL ÇALIŞMALARINDA YAPAY ZEKÂDAN GÜVENLİ VE ETKİN BİÇİMDE YARARLANABİLMESİ AMACIYLA GELİŞTİRİLEN "BARÜ AI" KULLANIMA SUNULDU.