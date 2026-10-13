Aizanoi'de kazı çalışmalarını değerlendiren vali Işın

Aizanoi gezisi:

Kütahya Valisi Musa Işın, Çavdarhisar'da bulunan Aizanoi Antik Kentinde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemede milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Mustafa Baş ile il protokolü hazır bulundu.

Kazı çalışmaları ve değerlendirmeler:

Vali Işın, kazı alanlarını gezerek yürütülen faaliyetlerin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında değerlendirmelerde bulunan Işın, antik kentte sürdürülen çalışmaları yerinde takip ettiğini ve yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

VALİ IŞIN, AİZANOİ ANTİK KENTİ’NDEKİ KAZI ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ