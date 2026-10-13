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Atakum'da edebiyat akşamı: şiir ve söyleşiyle duayenler anılacak

Atakum Belediyesi, 16 Ekim 2026'de Ata Sahne'de Necip Fazıl, Yahya Kemal, Nazım Hikmet ve diğer usta şairleri Kenan Yavuzarslan'ın anlatımıyla şiir ve söyleşiyle anacak.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Atakum'da edebiyat akşamı: şiir ve söyleşiyle duayenler anılacak

Atakum'da şiir ve söyleşi gecesi

Samsun’un Atakum Belediyesi, Türk edebiyatının önde gelen isimlerini bir araya getiren bir anma programı düzenliyor. Ata Sahne sahnesinde gerçekleştirilecek etkinlikte, şairlerin şiirleri ve düşünce dünyaları bir arada ele alınacak. Program, dinleyicilere hem şiir dinleme hem de edebi tartışma imkânı sunacak şekilde kurgulandı.

Programın içeriği:

Etkinlikte Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Nazım Hikmet, Cemal Safi, Rıza Tevfik Bölükbaşı ve Neyzen Tevfik gibi usta şairlerin edebiyata katkıları değerlendirilecek. Şair Kenan Yavuzarslan anlatımıyla, bu isimlerin eserleri, felsefi bakış açıları ve Türk edebiyatına kazandırdıkları öne çıkan temalar üzerinden aktarılacak. Sunum; metin okumaları, dönemin edebi atmosferine dair yaklaşımlar ve izleyiciye dönük çözümlemeler içerecek şekilde planlandı.

Katılım ve çağrı:

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel programın sanatseverleri buluşturacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Edebiyat dünyamızın duayen isimlerini hepimizi ortak duygularda buluşturan evrensel eserleriyle, fikirleriyle Ata Sahne’de yâd edeceğiz. Değerli şairlerimiz dizeleriyle bir kez daha bize yol gösterecek. Bu özel ve anlamlı programımıza tüm halkımızı bekliyoruz".

Program 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak; edebiyat meraklıları ve halkın katılımına açık olacak.

ATAKUM BELEDİYESİ, TÜRK EDEBİYATININ DUAYENLERİNİ DÜZENLEYECEĞİ ÖZEL PROGRAMLA ANACAK.

ATAKUM BELEDİYESİ, TÜRK EDEBİYATININ DUAYENLERİNİ DÜZENLEYECEĞİ ÖZEL PROGRAMLA ANACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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