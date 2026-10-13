Nazilli’de milli mücadele kadınlarının hikâyeleri Abide-i Aşk ile canlanacak

nazilli'de sahnelenecek Abide-i Aşk:

Nazilli Belediyesi Naz Tiyatro Topluluğu, Türk kadınının bağımsızlık mücadelesindeki fedakarlıklarına odaklanan Abide-i Aşk oyununu Cumhuriyet Bayramı öncesinde izleyiciyle buluşturuyor. Oyun, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yılına sayılı günler kala, Milli Mücadele döneminde cephe gerisinde ve cephede rol oynayan Anadolu kadınlarının hikâyelerini sanatın diliyle sahneye taşıyacak.

oyunun kaynağı ve yönetmeni:

Neziha Araz'ın Kuvayi Milliye Kadınları adlı kitabından esinlenilerek hazırlanan eser, yazarlığını ve yönetmenliğini Aslı Kaymak Işıklı'nın üstlendiği bir sahneleme. Abide-i Aşk, dönemin zorlu koşullarında vatanın bağımsızlığı için verdikleri mücadeleyi ve günlük hayatlarındaki fedakarlıkları merkeze alıyor.

belediye başkanının vurguları:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, projenin toplum hafızasını canlı tutmadaki rolüne dikkat çekti ve şunları kaydetti: Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda yalnızca cephede savaşan kahramanlarımız değil, cephe gerisinde büyük fedakarlıklar gösteren, gerektiğinde cepheye koşan, vatanı ve bağımsızlığı için mücadele eden cesur Anadolu kadınlarımız da vardı. Onların hikayeleri, bu milletin hafızasında daima yaşamalıdır. Cumhuriyetimizin 103. yılını kutlamaya hazırlandığımız bu anlamlı günlerde, Milli Mücadele ruhunu sanat aracılığıyla yeniden yaşatacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Bu değerli eserin sahnelenmesinde emeği bulunan tiyatro topluluğumuzu kutluyor, tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı gösterime davet ediyorum dedi.

oyuncu kadrosu ve gösterim bilgileri:

Nazilli Belediyesi Naz Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen oyunda Ayşın Tetik, Aslı Kaymak Işıklı, Atilla Aykurt, Burcu Özkılınç, Ceren Sevgi, Civan Mert Işıklı, Ebru Akkuş, Ertan Tombak, Filiz Dinçtürk, Gözde Savaş, Hale Bildiren, Hasan Yüksel, İlayda Erkul, İbrahim Bilaç, Mestan Şavk, Miray Dikmen, Mustafa Güzel, Nermin Madran, Nihal Sevgi ve Uğurcan Dal rol alacak. Gösterim 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek. Etkinlik ücretsiz olup oyun 13 yaş ve üzeri izleyiciler için uygundur.

NAZİLLİ BELEDİYESİ NAZ TİYATRO TOPLULUĞU, TÜRK KADINININ BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNDEKİ FEDAKARLIKLARINI ANLATAN “ABİDE-İ AŞK” OYUNUNU, CUMHURİYET BAYRAMI ÖNCESİNDE 24 EKİM’DE ÜCRETSİZ SAHNELEYECEK.