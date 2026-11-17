Ajet kış dönemine özel yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim sunuyor

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi Ajet, yurt içi uçuşlarda geçerli yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında tüm yurt içi seferlerde biletler vergiler hariç yüzde 30 indirimle satışa sunuluyor ve koltuk seçimleri de aynı oranda indirimli olacak.

Kampanyanın kapsamı:

Ajet, yurt içinde 42 noktaya sefer düzenliyor ve kış döneminde yeni yerler keşfetmek veya sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerine seyahat fırsatları sağlıyor. İndirimli biletler, 17 Kasım 2026 tarihinde saat 11:00'den 18 Kasım 2026 saat 23:59'a kadar satın alınabilecek. Biletler, 1 Aralık 2026 - 3 Mart 2027 tarihleri arasında, 31 Aralık 2026 - 5 Ocak 2027, 22 Ocak - 9 Şubat 2027 arası tarihler ile tüm hafta sonları hariç olmak kaydıyla yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

Satın alma kanalları ve indirim kodu:

Kampanyadan yararlanmak isteyenler biletlerini AJDOM30 kodunu kullanarak satın alabilecek. Bilet satışları yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunmayı hedefleyen Ajet, kampanya kapsamında koltuk seçimlerini de yüzde 30 indirim ile satışa çıkardı. Kampanya koşulları ve tarihler konusunda sınırlamalar bulunduğundan, yolcuların rezervasyon ve seyahat planlarını yaparken ilgili tarih aralıklarını ve hafta sonu istisnalarını dikkate almaları öneriliyor.

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ HAVA YOLU ŞİRKETİ AJET, YURT İÇİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI. KAMPANYA İLE TÜM YURT İÇİ SEFERLERDE BİLETLER, VERGİLER HARİÇ YÜZDE 30 İNDİRİMLE SATIŞA SUNULDU.