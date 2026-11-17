Proje ve hedefler:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa'nın Akalan Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yeni bir mezarlık projesi başlattı. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje, düzenli mimarisi, peyzaj düzenlemesi ve standart aile kabirleriyle örnek bir model sunmayı hedefliyor. Yapım kamu ve hayırsever iş birliğiyle sürdürülüyor; alt ve üst yapı, şartlı bağış kapsamında hayırsever desteğiyle belediyenin belirlediği standartlara göre yapılıyor.

Tasarım, kapasite ve peyzaj:

Mezarlık, 964 gömü kapasiteli aile kabirinden oluşacak; bunların 241'i çift katlı ve çift kişilik olarak planlandı. Tek tip, estetik bir mimari anlayışıyla hazırlanacak kabirlerde ailelere özel oturma alanları yer alacak; böylece mezar yeri alan yurttaşların ayrıca mezar yaptırmasına gerek kalmayacak. Tüm kabirler kullanıma hazır şekilde teslim edilecek. İklim şartları gözetilerek yapılacak peyzaj düzenlemelerinde ağaçlandırmaya ağırlık verilecek ve oturma alanlarında gölge sağlayan bitkiler tercih edilecek.

Uygulama süreci ve başvuru:

Projenin yapımına başlanmış olup tamamlanmasının 6 ay içinde hedeflendiği bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş projenin vatandaş talepleri doğrultusunda hazırlandığını belirterek şunları söyledi: "Yaklaşık 5 bin metrekarelik bu alanı aile kabirleri olarak tasarladık. Güvenliği, peyzajı ve iklim şartlarına duyarlılığıyla örnek bir mezarlık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu modeli İzmir geneline yaymak istiyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın huzurla ziyaret edebileceği, yeşil dokusuyla kente değer katan, estetik ve planlı mezarlıklar oluşturmak. Aile kabri isteyen vatandaşlarımız dilekçeyle başvurabilecek. Talepleri mevcut kapasite doğrultusunda eşit şekilde karşılamaya çalışacağız."

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KEMALPAŞA AKALAN MAHALLESİ’NDE 5 BİN METREKARELİK ALANDA AİLE KABİRLERİ, YEŞİL DOKUSU VE MODERN MİMARİSİYLE YENİ BİR MEZARLIK PROJESİ BAŞLATTI. ÇALIŞMALARIN 6 AY İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR.