Eş zamanlı kemoradyoterapi nedir ve neden tercih edilir?:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, kemoterapi ile radyoterapinin aynı dönemde uygulanmasının özellikle belirli evredeki akciğer kanseri hastalarında tedavi etkinliğini artırabileceğini vurguluyor. Kemoterapi sistemik ilaçlarla kanser hücrelerini hedeflerken, radyoterapi yüksek enerjili ışınlarla tümör bölgesinde kontrol sağlamayı amaçlar. İki yöntemin eş zamanlı uygulanması, kemoterapinin radyasyonun tümör üzerindeki etkisini güçlendirmesine yardımcı olabilir ve uygun seçilmiş hastalarda daha güçlü bir tümör kontrolü hedeflenir.

Hangi hastalarda düşünülür?:

Şeran, eş zamanlı kemoradyoterapinin her akciğer kanseri hastası için uygun olmadığını belirtiyor. Tedavi kararı, hastalığın evresi, tümörün konumu, hastanın yaşı, genel sağlık durumu ile akciğer ve kalp fonksiyonları dikkate alınarak veriliyor. Özellikle ameliyatla çıkarılması mümkün olmayan, ancak göğüs bölgesiyle sınırlı küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde bu yaklaşım önemli bir seçenek olarak değerlendirilebiliyor. Bununla birlikte bazı hastalarda tedaviler farklı sıralamayla uygulanabilir veya alternatif tedaviler tercih edilebilir.

Tedavi sürecinde hangi riskler ve yan etkiler izlenir?:

Eş zamanlı kemoradyoterapi etkili olabilse de beraberinde bazı yan etkiler getirebilir. Şeran, tedavi sırasında sık görülebilecek sorunlar arasında yorgunluk, iştahsızlık, bulantı, yutma güçlüğü, yemek borusunda tahriş ve kan değerlerinde düşme olduğunu belirtiyor. Ayrıca bazı hastalarda akciğer dokusuna bağlı yan etkiler gelişebilir. Bu sebeple hastaların tedavi boyunca düzenli takip edilmesi, şikâyetlerin erken değerlendirilmesi ve gerekirse destek tedavi verilmesi önem taşıyor.

Takip sürecinde laboratuvar kontrolleri, klinik değerlendirmeler ve solunum-kardiyovasküler fonksiyon testleri ile yan etki profili izlenir. Tedaviye bağlı sorunlar tespit edildiğinde doz ayarlamaları, semptomatik tedavi veya tedavi planının yeniden değerlendirilmesi gerekebilir.

Kişiye özel planlama ve multidisipliner yaklaşımın önemi:

Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, akciğer kanseri tedavisinde tek bir yöntemin tüm hastalar için yeterli olmadığını, bu nedenle tedavi planının hastalığın evresi ve hastanın genel sağlık durumuna göre kişiye özel oluşturulması gerektiğini söylüyor. Erken tanı, onkoloji, radyasyon onkolojisi, göğüs cerrahisi ve ilgili diğer disiplinlerin birlikte yaptığı değerlendirmeler tedavi başarısını artırmada belirleyici rol oynuyor.

Sonuç olarak, eş zamanlı kemoradyoterapi uygun hasta grubunda tümör kontrolünü güçlendirebilen bir seçenek olarak öne çıkıyor; ancak bu karar multidisipliner değerlendirme ve hastaya özel planlama ile alınmalıdır.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ UZMANI UZM. DR. ALİ İHSAN ŞERAN