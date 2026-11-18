Ak parti Düzce teşkilatından Düzce TSO'ya yeni dönem mesajı

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve teşkilat üyeleri, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni yönetimiyle bir araya geldi. Toplantıda, oda yönetiminin önümüzdeki dönemde kent ekonomisine yönelik plan ve öncelikleri ele alındı.

Görüşmede öne çıkan destek vaadi:

Şengüloğlu, yeni yönetim döneminin Düzce için hayırlı olmasını dileyerek, oda ihtiyaç duyduğu konularda partinin ve teşkilatın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. Bakanlıklar ve bürokratik kurumlar nezdinde gerekli desteğin sağlanması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliğine açık olacaklarını vurguladı.

Oda yönetiminin öncelikleri ve ortak çalışma çağrısı:

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu toplantıda, il genelinde oluşan dinamizmin kentin ve ülkenin refah seviyesinin yükselmesine katkı sunması için çalışacaklarını söyledi. Oda olarak faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği ve süreç boyunca siyaset kurumlarıyla istişare halinde olunacağı kaydedildi.

Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ise siyaset, kamu ve Düzce TSO arasında ortak hareket etmenin kent açısından önemine dikkat çekti; yeni dönemde odanın tüm kurumlar ve siyasi kuruluşlarla iletişim ve istişare halinde çalışacağını ifade etti.

Toplantı, karşılıklı destek ve ortak projelere açıklık mesajıyla son buldu; taraflar önümüzdeki süreçte birlikte hareket etme taahhüdünü yineledi.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN YENİ YÖNETİMİYLE BİR ARAYA GELEN AK PARTİ DÜZCE İL BAŞKANI HASAN ŞENGÜLOĞLU, YENİ DÖNEMİN KENT İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLEYEREK İŞ DÜNYASINA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIR OLDUKLARINI SÖYLEDİ.