Kayseri'de polis kovalamacası sonucu yakalama:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipleri Büro Amirliği ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi'nde A.A. idaresindeki 38 ALR 827 plakalı hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı ve ekiplerin takibiyle Yeniköy Mahallesi'ne kadar sürdü.

Kaçış ve yakalanma:

Yeniköy Mahallesi'nde araç sıkıştırıldıktan sonra A.A. aracından inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu sürücü, aracın bırakıldığı yere yakın bir noktada ekipler tarafından yakalandı. Olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Alkol ölçümü ve hukuki işlem:

Yapılan kontrollerde sürücünün 0.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. A.A.'ya 'dur ihtarına uymamak' suçundan 200 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI. YAPILAN KONTROLLERDE, YASAL SINIRIN ALTINDA 0.17 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜYE, ‘DUR İHTARINA UYMAMAK’ SUÇUNDAN 200 BİN TL İDARİ PARA CEZASI YAZILDI.