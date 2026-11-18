Kaza ayrıntıları:

Olay, gece yarısı Tacin Mahallesi 101. Cadde ile Tacin Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 68 AFJ 262 plakalı araç ile 68 ABM 191 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan iki kişi yaralandı ve çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve tedavi süreci:

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden gelen bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alıp inceleme yaptı. Trafik akışının güvenli şekilde sağlanması ve delillerin korunması için çevrede güvenlik şeridi oluşturuldu.

Basın ile polis arasında görüntü tartışması:

Kaza anı ve sonrası, bölgeye gelen basın mensupları tarafından görüntülenmek istendi. O esnada kaza mahalline intikal eden bir polis memurunun, görüntü almak isteyen basın mensuplarının çekim yapmasına engel olmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde memurun müdahalesi ve basın mensuplarının buna tepkisi görülüyor.

Olay yerinde kayan anların ve polis müdahalesinin kayda geçirilmesi, hem olayın aydınlatılması hem de güvenlik kaygıları nedeniyle dikkat çekti. Polis ekiplerinin basınla iletişim kurma biçimi ve görüntüleme sınırları, bölgede kısa süreli bir gerilim yaşanmasına neden oldu.

Kazayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yaralananların sağlık durumu takip edilirken, olayın trafiğe etkisi ve kazanın oluş nedenine ilişkin incelemeler yetkililer tarafından yürütülüyor.

AKSARAY’DA 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANIRKEN, KAZA MAHALLİNE GELEN POLİS MEMURU GÖRÜNTÜ ALMAK İSTEYEN BASIN MENSUPLARINI KOVDU. O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI.