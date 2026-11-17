Ara tatilde Erkan Polat'tan LGS'ye hazırlık dersi

Karayazı İlçe Millî Eğitim Müdürü Erkan Polat, bir haftalık ara tatil döneminde Şehit Onbaşı Ahmet Şükrü Karataş Yatılı Bölge Okulunu ziyaret ederek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaretin içeriği:

Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Polat, sınav hazırlıklarına destek olmak amacıyla ders anlattı ve öğrencilerle birlikte soru çözdü. Ara tatil sürecini ders çalışarak değerlendiren öğrencilere yönelik uygulamalı çalışma oturumlarıyla öğrencilerin hazırlık süreçlerine katkı sağlandı.

Müdürün mesajı:

Polat, öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları için desteklerinin devam edeceğini vurguladı. "Hedefleri olan bütün çocuklarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız." sözleriyle öğrencilere başarı dileklerini ileten Polat, eğitim hayatları boyunca öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

KARAYAZI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ERKAN POLAT, BİR HAFTALIK ARA TATİL DÖNEMİNDE ŞEHİT ONBAŞI AHMET ŞÜKRÜ KARATAŞ YATILI BÖLGE OKULUNU ZİYARET EDEREK LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) KAPSAMINDAKİ SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.