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AK Parti sözcüsünden Netanyahu'ya sert eleştiri, Erdoğan'ın adaylığına vurgu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirip BM kürsüsünü kınadı; AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Erdoğan'ı açıkladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

AK Parti sözcüsünden Netanyahu'ya sert eleştiri, Erdoğan'ın adaylığına vurgu

AK Parti sözcüsünden Netanyahu'ya sert eleştiri, Erdoğan'ın adaylığına vurgu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada İsrail ve Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsüne yönelik sert eleştirilerde bulundu ve partinin aday tercihini yineledi.

Netanyahu ve BM kürsüsüne tepki:

"İnsanlık onuru soykırımcı İsrail’i yenecek." Çelik, ayrıca "Netanyahu yargılanması gereken bir katildir. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde katliam propagandası yapması BM’nin trajedisidir" sözleriyle Netanyahu'yu hedef aldı.

Erdoğan'ın adaylığına vurgu:

Çelik, partinin ve ittifakın tercihine ilişkin olarak "AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: &quot;İnsanlık onuru soykırımcı İsrail&#039;i yenecek.&quot;

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İnsanlık onuru soykırımcı İsrail'i yenecek."

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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