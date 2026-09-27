AK Parti sözcüsünden Netanyahu'ya sert eleştiri, Erdoğan'ın adaylığına vurgu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada İsrail ve Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsüne yönelik sert eleştirilerde bulundu ve partinin aday tercihini yineledi.

Netanyahu ve BM kürsüsüne tepki:

"İnsanlık onuru soykırımcı İsrail’i yenecek." Çelik, ayrıca "Netanyahu yargılanması gereken bir katildir. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde katliam propagandası yapması BM’nin trajedisidir" sözleriyle Netanyahu'yu hedef aldı.

Erdoğan'ın adaylığına vurgu:

Çelik, partinin ve ittifakın tercihine ilişkin olarak "AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İnsanlık onuru soykırımcı İsrail'i yenecek."